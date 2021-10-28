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Yaramazlara biraz batar!

İBB’nin taksi önerisi 10’uncu kez reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin UKOME’ye 10’uncu kez getirdiği yeni taksi sistemi ve 5 bin yeni taksi önerisi reddedildi.

İstanbul’da sarı taksilerle ilgili şikayetler her geçen gün daha da artıyor. Kimi taksiciler ‘yakın mesafe’ diye yolcu almazken, kimi turist alabilmek için yerli müşteriyi pas geçiyor. Yolu uzatarak fazla para alanlar da var, taksimetreyi açmadan turistleri fahiş fiyatlarla dolandıranlar da…


İBB, çözüm için yeni taksi planını duyurdu ve bu kapsamda da yeni taksi önerisini yeniden Ulaştırma Koordinasyon Merkezi’nde (UKOME) gündeme getireceğini bildirmişti.

Gazeteciye saldırı

Diğer yandan toplantı sürdüğü sırada Habertürk TV muhabiri Kübra Demir, yeni taksi projesini istemeyen taksicilerin protestosunu haberleştirirken içlerinden birinin üzerine yürüdüğünü ve kendisine hakaret ettiğini duyurdu. 

Demir Twitter hesabından “Yeni taksi projesini istemeyen taksicilerin protestosunu haberleştirirken taksicilerin biri üzerime yürüdü, hakaret etti ve ithamlarda bulundu. İlk defa böyle bir şey yaşadım, elimde mikrofon varken yaşadım hem de. Ya o taksicinin arabasına yolcu olarak binseydim?” dedi.

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İyi Parti nedir?

İyi Parti, kendisi siyaset üreterek başarılı olan bir parti değil, hâlihazırda var olan ve kendisini temsil edecek siyasal aktör arayan bir kitlenin desteğiyle ayakta duran bir parti.

Bakan Koca: 36 saatlik çalışma süresini insani bulmuyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde trafik kazasında hayatını kaybeden doktor Rümeysa Şen’in kazadan önce 36 saat çalıştığı yönündeki iddialara yanıt verdi: “Dr. Rümeysa arkadaşımızın kazadan önce 36 saat çalıştığı şeklindeki bilgi yanlıştır. Bazı kliniklerde asistan hekimlerin 36 saat çalıştığı durumlar olduğu ise maalesef gerçektir. Biz değil 36 saat, 24 saate varan bir çalışma süresini de insani bulmuyoruz.”