İBB’nin taksi önerisi 10’uncu kez reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin UKOME’ye 10’uncu kez getirdiği yeni taksi sistemi ve 5 bin yeni taksi önerisi reddedildi.

Ekim ayı UKOME toplantısı yapılıyor. Yeni taksi sistemi önerisi 10. kez gündeme alınıyor. https://t.co/QzKsNwP38o — İstanbul Büyükşehir Belediyesi (@istanbulbld) October 28, 2021

İstanbul’da sarı taksilerle ilgili şikayetler her geçen gün daha da artıyor. Kimi taksiciler ‘yakın mesafe’ diye yolcu almazken, kimi turist alabilmek için yerli müşteriyi pas geçiyor. Yolu uzatarak fazla para alanlar da var, taksimetreyi açmadan turistleri fahiş fiyatlarla dolandıranlar da…

İBB, çözüm için yeni taksi planını duyurdu ve bu kapsamda da yeni taksi önerisini yeniden Ulaştırma Koordinasyon Merkezi’nde (UKOME) gündeme getireceğini bildirmişti.

Gazeteciye saldırı

Diğer yandan toplantı sürdüğü sırada Habertürk TV muhabiri Kübra Demir, yeni taksi projesini istemeyen taksicilerin protestosunu haberleştirirken içlerinden birinin üzerine yürüdüğünü ve kendisine hakaret ettiğini duyurdu.

Demir Twitter hesabından “Yeni taksi projesini istemeyen taksicilerin protestosunu haberleştirirken taksicilerin biri üzerime yürüdü, hakaret etti ve ithamlarda bulundu. İlk defa böyle bir şey yaşadım, elimde mikrofon varken yaşadım hem de. Ya o taksicinin arabasına yolcu olarak binseydim?” dedi.