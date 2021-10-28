Kılıçdaroğlu’nun ‘gizemli’ adayı görüşmelere başlamış bile

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘partilerle ilişkisi olmayan, kamuoyunda hiç bilinmeyen‘ bir cumhurbaşkanı adayının peşinde olduğunu öne süren Halk TV programcısı Emin Çapa, bu iddiasını sürdürdü: “CEO’luk yapmış, ekonomiyi bilen bir isim.”

Halk TV’deki ‘Sözüm Var’ programında konuşan Çapa, birlikte dört saatlik bir yemek yediğini söylediği bu kişinin siyasi partilerle alakası olmadığını, hatta İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve SP lideri Temel Karamollaoğlu ile ayrı ayrı görüşüp kendisini anlattığını ifade etti.

Türkiye’deki genel seçimlere iki sene var. Ancak muhalefetteki partiler erken seçim çağrısı yapmaya devam ediyor. İktidar bu çağrıları reddederek seçimlerin zamanında düzenleneceğini vurguluyor. Muhalefetin adayının kimi olacağı konusunda tartışma sürüyor.

Muhalefet açısından anketlerde öne çıkan adaylar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Ancak Kılıçdaroğlu, başkanların bir dönem daha devam etmesini istediğini belirtiyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı bir programda, ”Ekrem İmamoğlu da Mansur Yavaş da ‘millet ittifakı’nın belediye başkanları. Ben çok çalıştım onlar için. Sayın Kılıçdaroğlu, iki arkadaştan birini aday gösterirse hayır demeyiz” demişti.

Bu tartışmalar üzerine sosyal medya hesabından adaylıkla ilgili paylaşımlar yapan Emin Çapa, Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için ‘partilerle ilişkisi’ olmayan bir isimle görüştüğünü öne sürmüş, o kişinin İmamoğlu olmadığını ifade etmişti. Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi dünkü yazısında, bir süredir siyasi kulislerde ekonomist Özgür Demirtaş’ın cumhurbaşkanı adayı olacağının konuşulduğunu yazmıştı.

‘Gizemli’ kişiyle ilgili açıklamalarına devam eden Çapa, söz konusu ismin daha önce CEO’luk ve üst düzey yöneticilik yaptığını, iş dünyasında ve ekonomi gazetecileri arasında tanındığını ancak kamuoyunda çok bilinen bir isim olmadığını söyledi.

Çapa’nın konuşması şöyle: