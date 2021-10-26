Kılıçdaroğlu, ‘hiç bilinmeyen’ bir adayla görüşüyormuş

Halk TV programcısı Emin Çapa, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘partilerle ilişkisi olmayan, kamuoyunda hiç bilinmeyen‘ bir cumhurbaşkanı adayı düşündüğünü öne sürdü.

Türkiye’deki genel seçimlere iki sene var. Ancak muhalefetteki partiler erken seçim çağrısı yapmaya devam ediyor. İktidar bu çağrıları reddederek seçimlerin zamanında düzenleneceğini vurguluyor. Bunlarla birlikte muhalefetin adayının kimi olacağı konusunda da tartışma sürüyor.

Muhalefet açısından anketlerde öne çıkan adaylar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Ancak Kılıçdaroğlu, başkanların bir dönem daha devam etmesini istediğini belirtiyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün katıldığı programda ”Ekrem İmamoğlu da Mansur Yavaş da ‘millet ittifakı’nın belediye başkanları. Ben çok çalıştım onlar için. Sayın Kılıçdaroğlu, iki arkadaştan birini aday gösterirse hayır demeyiz” demişti.

Bu tartışmalar üzerine sosyal medya hesabından adaylıklıkla ilgili paylaşımlar yapan Halk TV programcısı Emin Çapa, Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için ‘partilerle ilişkisi’ olmayan bir adayla görüştüğünü öne sürdü. Çapa, o kişinin İmamoğlu olmadığını söyledi.

Çapa’nın Akşener’in açıklamalarını yorumladığı ve bazı iddiaları dile getirdiği paylaşımlar şöyle:

Aslında, ‘Kılıçdaroğlu’nun bana (Saadet Partisi lideri Temel) Karamollaoğlu’na görüşmeye gönderdiği adaya bir itirazım yok. Ama kamuoyu bunu ikinci Ekmelettin vakası olarak algılarsa diye hazırlık yapıyor, sorumluluğu Sn Kılıçdaroğlu’nun üzerine yıkıyorum’ diyor.

diyor. Aslında Akşener, Kılıçdaroğlu’nun adaylığını ister. Bu durum kendisine tüm yetkileri kullanacak olan başbakanlık için pazarlık yapma şansı verir. Ayrıca Yavaş’tan kesin emin değilim ama, İmamoğlu’nun ‘yetkisiz cumhurbaşkanı’ olmayı istemediğinden kesin olarak eminim.

olmayı istemediğinden kesin olarak eminim. İşte o yüzden Kılıçdaroğlu’nun kendileriyle görüşmeye gönderdiği ‘arkasında parti desteği olmayan’ adayı ideal çözüm olarak görüyor. Dikkat ederseniz, ‘Cumhurbaşkanı yardımcısı, başbakan gibi yetki kullanabilir’ diyor. Buradaki sorun kamuoyu bu adayı kabul eder mi?

adayı ideal çözüm olarak görüyor. Dikkat ederseniz, diyor. Buradaki sorun kamuoyu bu adayı kabul eder mi? Oradaki aday İmamoğlu değil. Şu anda hiç kimsenin konuşmadığı, adı kamuoyunda bilinmeyen, tanınmayan bir aday. Partilerle ilişkisi olmadığı için ‘Bu adım tutar’ denen bir aday var. Kendisinden onay almadan adını açıklayamam.

denen bir aday var. Kendisinden onay almadan adını açıklayamam. Ama liderlerin kafasındaki birçok girdiye yanıt veriyor. Ama o girdilerin büyük kısım halkın umurunda değil. Seçmen beğenir mi? Ben ciddi bir şok yaşadım. Henüz emin değilim.

Bu isimler gibi tanınan biri değil. Ama söylediğiniz mantığa yakın. Fakat henüz sadece konuşuyorlar. Yani bana söylenen bu.