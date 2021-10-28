Araştırma: Covid-19’da antidepresan kullanımı ağır hastalık riskini azaltabilir

Ucuz ve jenerik bir antidepresan ilacının Covid-19’da ağır hastalık geçirme riskini üçte bir oranında azaltabileceği görüldü.

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Brezilya’da 1500 kişinin katılımıyla yapılan deneyde, fluvoksamin olarak bilinen ilacı alanların, hastaneye yatış gerektirecek kadar ağır hastalık geçirme ihtimalinin daha az olduğu belirlendi.

Luvox markasıyla satılan ilaç, obsesif kompulsif bozukluk ve depresyonu tedavi etmekte kullanılan seçici serotonin gerialım inhibitörleri (SSRI) sınıfında bir antidepresan.

Lancet Global Health’de yayınlanan araştırmada görevli St. Louis Washington Üniversitesi psikiyatri bölümünden Dr. Angela Reiersen, ilacın antienflamatuvar özelliğine dikkat çekerek “Fluvoksamin, Covid-19’un neden olduğu sitokin adı verilen enflamatuvar moleküllerin üretimini azaltabilir” dedi.

İlacın ayrıca kan trambositlerini azaltarak Covid-19 pıhtılaşma etkisini de önleyebileceği belirtildi.

Dr. Reiersen ve meslektaşları, deneye katılan Covid-19 hastası gönüllülerden 741’ine 10 gün boyunca, günde iki kez 100 mg fluvoksamin verdi. 756 gönüllüye ise plasebo uygulandı.

Fluvoksamin uygulananların yaklaşık yüzde 11’i yani 79 kişi acil servis ya da normal odada tedavi ihtiyacı duyarken, plasebo alanlarda bu oran yüzde 16 oldu.

Hastaneye yatışta mutlak riskte yüzde 5, görece riskte yüzde 32 azalma görüldü.

İlacı Covid-19 tedavi prosedürüne eklemek için daha fazla çalışma yapmak gerektiğini belirten araştırmacılar, yine de ilacın yaygın şekilde bulunması, 10 günlük tedavinin 4 dolara mal olması ve güvenli olmasına dikkat çekerek potansiyelini vurguladı.