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Yaramazlara biraz batar!

Turizm geliri pandemi öncesine göre düşüşte

Türkiye’nin turizm geliri üçüncü çeyrekte pandemi öncesine göre yüzde 18’in üstünde düşüş gösterdi.

Fotoğraf: DHA

Türkiye İstatistik Kurumu, bu yılın temmuz-eylül dönemine ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı.


Buna göre, turizm geliri yılın üçüncü çeyreğinde 11 milyar 395 milyon 117 bin dolar oldu.

Pandemi öncesindeki 2019 yılında ise bu rakam 14 milyar 31 milyon 112 bin dolar düzeyindeydi.

Bu dönemde yabancıların gecelik ortalama harcaması 78 doları bulurken, yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerin harcaması 61 dolar olarak hesaplandı.

Üçüncü çeyrekte turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 78’i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 22’si ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

Söz konusu dönemde yapılan harcamaların 9 milyar 63 milyon 42 bin dolarını kişisel harcamalar, 2 milyar 332 milyon 75 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı 873 bin 27 kişi olarak kayıtlara geçti. Bunların kişi başı ortalama harcaması ise 669 doları buldu.

Kaynak: TÜİK

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