Turizmde dipten dönüş

Temmuz ayında Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre baz etkisiyle yüzde 367 arttı ve 4 milyon 360 bin 952’ye yükseldi. Bu rakam son 21 ayın zirvesi olsa da pandemi öncesine göre kayıp hala yüzde 34’ün üstünde.

Fotoğraf: DHA

Temmuz 2019’da Türkiye’ye gelen turist sayısı 6 milyon 617 bin 380 olmuştu.

Türkiye’ye 2019 yılında 45 milyondan fazla turist gelirken pandemi ile birlikte 2020’de bu sayı yüzde 69’dan fazla düşerek 15 milyon 963 bine gerilemişti.

Yabancı ziyaretçilerin temmuz ayında en çok giriş yaptıkları sınır kapıları sırasıyla Antalya, İstanbul, Edirne, Muğla ve İzmir.

Temmuzda Türkiye’ye en fazla ziyaretçi gönderen ülke ise 807 bin 753 kişi ile Rusya. Almanya 744 bin 372 kişi ile ikinci olurken, üçüncü sırada ise 344 bin 999 ziyaretçi ile Ukrayna var.

Son üç yılın ocak-temmuz rakamları

2019 – 24 milyon 693 bin 886

2020 – 5 milyon 440 bin

2021 – 10 milyon 88 bin 603