Turizm gelirinde pandemi öncesine göre 5 milyar dolarlık kayıp

Turizm geliri 2021 yılı nisan, mayıs ve haziran aylarından oluşan ikinci çeyrekte yaklaşık 3 milyar dolar oldu.

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TÜİK verilerine göre gelirin yüzde 73,1’i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 26,9’u ise yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı ziyaretçilerden elde edildi.

TÜİK açıklamasında 2020 ikinci çeyrekte veriye ilişkin anket yapılamamış olması gerekçesiyle verinin yayınlanmadığını hatırlattı ve bu nedenle bu yıl ikinci çeyrekte bir önceki yıl aynı döneme göre değişimin hesaplanmadığını belirtti.

TÜİK verilerine göre pandemi öncesi 2019 ikinci çeyrekte 8 milyar dolar turizm geliri elde edilmişti. 2021 ilk çeyrekte ise yaklaşık 2,5 milyar dolar gelir elde edildi.