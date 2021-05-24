Turist sayısı pandemi öncesine göre yüzde 76 düştü

Nisan ayında yabancı turist sayısı baz etkisiyle geçen yılın nisan ayına göre yüzde 3162 arttı. Ancak rakam 2019 yılı nisan ayıyla kıyaslandığında düşüş yüzde 76’yı buldu.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Nisan 2020’de karantina nedeniyle turist sayısıda rekor düşüş gözlenmişti. Resmi olarak oran Nisan 2020’de yüzde 99 azaldığı için bu yılın aynı ayında baz etkisiyle yükseliş söz konusu.

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Nisanda Türkiye’ye gelen yabancı turist sayısı 790 bin 687. 2019 nisanda ise bu rakam 3.3 milyondu.

Yılın ilk dört ayındaki yabancı ziyaretçi sayısı da yıllık yüzde 35,6 düşüşle 2,74 milyon olarak kaydedildi.

Ocak-nisan döneminde en fazla turist 552 bin 48’le Rusya’dan geldi. Rusların tüm ziyaretçiler içindeki payı yüzde 20’yi buldu.