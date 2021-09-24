Turizmde ilk sekiz ay: Pandemi öncesine göre kayıp yüzde 55

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, yılın ilk sekiz ayında Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı pandemi öncesine göre yüzde 55 azaldı.

Fotoğraf: DHA

Turist sayısı ağustosta 3 milyon 982 bin ile temmuz ayının altında. Temmuzda yabancı ziyaretçi sayısı son 21 ayın en yüksek seviyesindeydi.

Ağustosta geçen yılın aynı ayına göre artış ise baz etkisiyle yüzde 119,4. Ancak rakam Ağustos 2019’daki 6,31 milyon ziyaretçinin yüzde 37 altında bulunuyor.

Yılın ilk sekiz ayının toplamında da geçen yıla göre yüzde 94 oranında artış var. Gelen yabancı ziyaretçi sayısı ilk sekiz ayda 14 milyon 70 bin olarak açıklandı. Ancak bu artışta da geçen yıl pandemi nedeniyle turizmde rakamların ciddi anlamda çakılması etkili.

Kaynak: Turizm Bakanlığı

Ocak-ağustos döneminde Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçilerini 52 bin 454’ü ise günübirlikçi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy bu yıl turizm sektörüne yönelik hedeflerde bir değişiklik olmadığını ve yıl için belirlenen ‘25 milyon turist, 20 milyar dolar gelir‘ hedefini hala koruduklarını söylemişti.

Ağustos ayında en fazla turist 906 bin ile Rusya’dan geldi. Onu 611 bin ile Almanya ve 324 bin Ukrayna takip etti.

En çok giriş yapılan sınır kapısı ise Antalya.