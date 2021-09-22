Turizmde hedefler tutmadı: Oteller iflasın eşiğinde

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, Türkiye’de otellerin kredi borcunun yüksek olduğunu ve çok ciddi desteğe ihtiyaç duyduklarını söyledi.

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Pandeminin en çok vurduğu sektörlerin başında gelen turizmde işler pek de yolunda gitmiyor.

Konaklama sektörünün görünümü ile ilgili düzenlenen toplantıda konuşan Eresin, sektörün borçlarını ödeyemez durumda olduğunu söyledi.

Eresin’in açıklamalarından satır başları şöyle: “İstanbul’daki şehir otellerinin yaklaşık yüzde 20’si pandemi etkisiyle hala kapalı, yeni yıl itibariyle açılmaları planlanıyor.

Türkiye genelinde açık otellerdeki ortalama doluluk oranı ilk sekiz ayda yüzde 44 olarak gerçekleşti, doluluklar 2019’da yüzde 67 seviyesindeydi.

Otellerin kredi borcu yüksek, çok ciddi desteğe ihtiyaç var taksitlerin ötelenmesi gerek. Önümüzdeki günlerde Bankalar Birliği ile bir araya gelmeyi planlıyoruz”

Turizmde rakamlar

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm sektörüne yönelik hedeflerde bir değişiklik olmadığını ve yıl için belirlenen ‘25 milyon turist, 20 milyar dolar gelir‘ hedefini koruduklarını söylemişti.

Turizm gelirleri ilk çeyrekte 2,5 milyar dolar, ikinci çeyrekte 3 milyar dolar olmak üzere ilk altı ayda 5,5 milyar dolar olarak kaydedildi. Söz konusu hedefe ulaşılması için yılın ikinci yarısında 15 milyar dolara yakın turizm geliri elde edilmesi gerekiyor.

Yabancı ziyaretçi sayısı ise ilk altı ayda 5,7 milyon oldu. Temmuz ayında 4,4 milyon olarak açıklanan rakam da eklendiğinde ise yılın ilk yedi ayda Türkiye’yi ziyaret eden turist sayısı 10 milyonun biraz üzerinde bulunuyor.