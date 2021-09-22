Diken

Yaramazlara biraz batar!

Turizmde hedefler tutmadı: Oteller iflasın eşiğinde

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, Türkiye’de otellerin kredi borcunun yüksek olduğunu ve çok ciddi desteğe ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Fotoğraf: Arşiv

Pandeminin en çok vurduğu sektörlerin başında gelen turizmde işler pek de yolunda gitmiyor.


Konaklama sektörünün görünümü ile ilgili düzenlenen toplantıda konuşan Eresin, sektörün borçlarını ödeyemez durumda olduğunu söyledi.

Eresin’in açıklamalarından satır başları şöyle: “İstanbul’daki şehir otellerinin yaklaşık yüzde 20’si pandemi etkisiyle hala kapalı, yeni yıl itibariyle açılmaları planlanıyor.

Türkiye genelinde açık otellerdeki ortalama doluluk oranı ilk sekiz ayda yüzde 44 olarak gerçekleşti, doluluklar 2019’da yüzde 67 seviyesindeydi.

Otellerin kredi borcu yüksek, çok ciddi desteğe ihtiyaç var taksitlerin ötelenmesi gerek. Önümüzdeki günlerde Bankalar Birliği ile bir araya gelmeyi planlıyoruz”

Turizmde rakamlar

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm sektörüne yönelik hedeflerde bir değişiklik olmadığını ve yıl için belirlenen ‘25 milyon turist, 20 milyar dolar gelir‘ hedefini koruduklarını söylemişti.

Turizm gelirleri ilk çeyrekte 2,5 milyar dolar, ikinci çeyrekte 3 milyar dolar olmak üzere ilk altı ayda 5,5 milyar dolar olarak kaydedildi. Söz konusu hedefe ulaşılması için yılın ikinci yarısında 15 milyar dolara yakın turizm geliri elde edilmesi gerekiyor.

Yabancı ziyaretçi sayısı ise ilk altı ayda 5,7 milyon oldu. Temmuz ayında 4,4 milyon olarak açıklanan rakam da eklendiğinde ise yılın ilk yedi ayda Türkiye’yi ziyaret eden turist sayısı 10 milyonun biraz üzerinde bulunuyor.

Turizmde dipten dönüş

Turizm bakanının 20 milyar dolar gelir hedefinde değişiklik yok

Turizm sektörü yangınlardan endişeli: İptaller var, yeni rezervasyonlar gelmiyor

MB hesabını 20 milyon turiste göre yapmış; altı ayda 5,7 milyon geldi

SON HABERLER

Asla binilemeyen taksiler bu hesapta buluşuyor!

İstanbul’da giderek büyüyen taksi bulamama sorunu Instagram hesabına dönüştü. ‘Asla binemedim’ adlı hesaptan durmayan ya da durup da kendisini almayan taksilerin fotoğrafını paylaşan kişinin 10 bin üzerinde takipçisi var.

Kılıçdaroğlu ‘seyirci jokeri’ni kullanacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı seçiminde ortak aday mı yoksa her partinin kendi aday çıkarması modelinin mi daha iyi olacağını kestirmenin güç olduğunu söyledi.

Zamanlama manidar: Anket şirketlerine denetim geliyor

Peş peşe yapılan kamuoyu araştırmalarında iktidarın oyları düşüşte görülürken anket şirketlerine denetim geliyor. MHP’nin sunduğu kanun teklifinin çıkması halinde, ‘manipülasyon yaptığı’ tespit edilen araştırma şirketine iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilecek.