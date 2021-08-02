Turizm sektörü yangınlardan endişeli: İptaller var, yeni rezervasyonlar gelmiyor

Akdeniz ve Ege’de kontrol altına alınmaya çalışılan yangınlar yer yer otelleri tehdit ederken; Marmaris başta olmak üzere Güney Ege otellerinde yüzde 10 civarı rezervasyon iptali olduğu, yeni rezervasyon akışının da kesildiği belirtildi.

Fotoğraf: DHA

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Türkiye genelinde 28 Temmuz’da başlayan orman yangınları turizm sektöründe kayıplara yol açıyor.

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu yangınların turizm sektörüne yansıması ile ilgili yaptığı değerlendirmede, “Rezervasyon iptalleri de var, geri dönenler de oldu. Burası afet bölgesi. Yüzde 10’luk bir bölüm geri döndü diyebiliriz. Otellerimizden yerli yabancı yüzde 10’luk azalma oldu” dedi.

Yangınlara bağlı olarak bölge otellerinin şu anda yeni rezervasyon alamadığını da belirten Bülbüloğlu şöyle devam etti: “Yeni rezervasyon akışı yok. Önümüzdeki günlere ilişkin rezervasyonlarda da yüzde 10 iptal var. Bazı otellerde daha fazla, bazılarında daha az ama ortalama yüzde 10 rezervasyon iptali var. İptaller özellikle iç pazarda. Yeni rezervasyon da gelmiyor.”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise boşaltılan turizm tesislerinin genellikle can güvenliği amacıyla boşaltıldığını ve birkaç saat sonra misafirlerin geri döndüğünü söylemişti.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, Marmaris ve Bodrum’da tahliyelerin söz konusu olduğunu ancak Antalya’da yanan alanların dağ tarafında olduğu için otellerde tahliye işlemi yapılmadığını belirtti. Atmaca, “Manavgat’ta yangın büyüdüğünde, Side’de Polonyalı bazı turistler çok fazla duman olduğu, kül yağdığı için otel değiştirmek ya da gitmek istediler. Ama münferit olaylar, Antalya’da genelleme yapılacak bir rezervasyon iptali söz konusu değil” dedi.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı da, Antalya’daki otellerde rezervasyon iptali olmadığını söyledi.

Öte yandan, özellikle Güney Ege otellerinin en büyük pazarı konumundaki Britanya’nın Türkiye’ye yönelik alacağı seyahat kararı sektörde merakla bekleniyor. Britanya şu anda Türkiye’yi seyahat dönüşü karantinaya girilecek ülkeler listesinde tutuyor. Britanya’nın bu listeyi bu hafta güncellemesi bekleniyor. Ancak Türkiye’deki corona virüsü vaka sayılarının yeniden yükselmesi Britanya’nın kararında etkili olabilir.

Temmuz ayı başında 5 binin altına inen vaka sayısı yeniden yükselişe geçtikten sonra dün günlük vaka sayısı 20 bin 890 olarak açıklandı.

Atmaca, “15 Ağustos’a kadar İngiltere pazarı kapalı. Şu an en büyük beklentimiz o. Zaten sezonun büyük bölümü İngilizler olmadan geçti. İngilizlerin gelmemesi özellikle Ege otellerini çok zorlar” dedi.

Britanya, pandemi öncesi dönemde Türkiye turizminin en büyük 3. pazarı konumundaydı.

Türkiye ekonomisinin temel itici güçlerinden biri konumundaki turizm sektörü gelirleri Türkiye’nin cari açığının kapanmasında önemli rol oynarken; TCMB geçen haftaki enflasyon raporu toplantısında bu yıl turizmden 20 milyar dolar civarı gelir beklediğini açıkladı.

Ancak altı ayda Türkiye’ye gelen turist sayısı sadece 5,7 milyon.