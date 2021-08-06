Turizm bakanının 20 milyar dolar gelir hedefinde değişiklik yok

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm sektörüne yönelik hedeflerde bir değişiklik olmadığını ve yıl için belirlenen 20 milyar dolar gelir hedefini koruduklarını söyledi.

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Yangınların sürdüğü Marmaris’te gazetecilere açıklama yapan Ersoy, “Bu seneki 25 milyon turist hedefimiz ve 20 milyar dolar gelir hedefimizde bir değişiklik yok” dedi.

Pandemi etkisi, Marmaris ve Antalya gibi önemli turizm destinasyonlarındaki yangınlar ve Britanya’nın Türkiye’yi seyahatlerde karantina uygulamasının zorunlu olduğu kırmızı listede tutma kararının ardından sektör temsilcileri turizmdeki hedeflerin yakalanmasının zora girdiğine işaret etmişti.

Turizm gelirleri ilk çeyrekte 2,5 milyar dolar, ikinci çeyrekte 3 milyar dolar olmak üzere ilk altı ayda 5,5 milyar dolar olarak kaydedildi. Söz konusu hedefe ulaşılması için yılın ikinci yarısında 15 milyar dolara yakın turizm geliri elde edilmesi gerekiyor. Yabancı ziyaretçi sayısı ise ilk altı ayda 5,7 milyon oldu.