Britanya’dan turist bekleyen Türkiye yine ‘kırmızı ışığa’ takıldı

Britanya, Covid-19 tedbirleri nedeniyle getirdiği seyahat kısıtlamalarında yaptığı güncellemede Türkiye’yi yine kırmızı listeden çıkarmadı. Kırmızı listede yer alan ülkelerden gelenlerin, bedelini kendileri ödeyerek 10 gün havalimanı yakınlarındaki otellerde kalmaları gerekiyor.

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Britanya, net rezervleri ekside bulunan Türkiye’nin, ekonomiye olumsuz etki yapan pandemi döneminde döviz gelirini artırmak için 2021 turizm sezonunda gözünü diktiği ülkelerin başında geliyordu.

Vatandaşlarının karantina uygulaması olmaksızın tatil için hangi ülkelere seyahat edebileceğini ‘trafik ışığı’ sınıflandırmasıyla belirleyen Britanya’da yetkililerin kararında, Türkiye’de günlük vakaların tekrar 30 binlere doğru ilerlemesi etkili olmuş olabilir. Zira kısıtlamaların kaldırıldığı Türkiye’de Covid-19’un daha bulaşıcı versiyonu olan Delta varyantı hakkında da herhangi bir önlem alınmış değil.

Britanya’nın listesine göre, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Bahreyn’in yanı sıra Delta’nın çıktığı yer Hindistan dahi kırmızı listeden ‘sarı listeye’ alındı.

AA’nın haberine göre, Almanya, Avusturya, Slovenya, Slovakya, Letonya, Romanya ve Norveç ise ‘yeşil listeye’ alındı. Bu ülkelerden İngiltere’ye gelen yolculara zorunlu karantina uygulanmayacak. Ancak, bu ülkelerden gelecek kişilerin, yola çıkmadan önce ve varıştan iki gün sonra test yaptırma zorunluluğu devam edecek.

Öte yandan, Fransa’dan Britanya’ya giden çift doz aşılılar ve 18 yaşından küçükler de karantinaya girmeyecek.

Meksika, Gürcistan, Mayotte Adası ve Fransa’nın denizaşırı topraklarından La Reunion Adası kırmızı listeye alındı. Seyahat listesindeki güncellemenin pazar gününden itibaren geçerli olacağı açıklandı.

Seyahat listesinde yapılan son güncellemeye göre, daha önce 1750 sterlin ödenen zorunlu otel karantinası ücretleri ise 12 Ağustos itibariyle 2 bin 285 sterline çıkarıldı.