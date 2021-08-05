20 milyar dolar hedefi zora girdi: Britanya’nın kararı turizmciyi yıktı

Türkiye ekonomisinin temel dinamiklerinden birini oluşturan ancak pandemi nedeniyle hala 2019 rakamlarının çok altında seyreden turizm sektörünü, Muğla ve Antalya gibi önemli destinasyonlarda devam eden yangınlar ve Britanya’nın Türkiye’yi kırmızı listede tutmaya devam etme kararıyla daha da zor günler bekliyor.

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Özellikle Ege Bölgesi’nin güneyinde sekiz gündür devam eden yangınlar nedeniyle ileriye dönük rezervasyonların iptal olduğu, mevcut turistlerin de erken çıkış yapması nedeniyle otellerin büyük oranda boşaldığı belirtiliyor.

Britanya’nın Türkiye’ye seyahat sonrası 10 günlük zorunlu karantina uyguladığı ülkeler listesinde tutmaya devam etme kararı ise, en büyük pazarı bu ülke olan Ege’nin güneyindeki oteller için yüksek sezonu tamamen kaybetmeleri anlamına gelen ikinci bir darbe oldu.

Sektör temsilcilerine göre, pandemi, yangınlar ve Britanya’nın son kararıyla Türkiye’nin bu sene için koyduğu 20 milyar dolarlık turizm geliri hedefi tehlikede.

Reuters’a konuşan Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Bülent Bülbüloğlu, “Yangınla birlikte ileriye dönük rezervasyonlarımız tamamen iptal oldu diyebilirim. Yeni gelen rezervasyon da hiç yok. Erken çıkışlarla beraber otellerimiz büyük oranda boşaldı. İngiltere pazarı açılır diye beklentimiz vardı. O da olmayınca sıkıntılı bir süreç başladı” dedi ve ekledi: “İngiltere Güney Ege otellerini domine eden en büyük pazarımızdı. Bu karardan sonra bu seneyi kaybetmiş olarak görüyoruz. Eylülde listede bir daha güncelleme olacak ama eylüle kadar otelcinin ayakta kalacağını zannetmiyorum.”

Britanyalı turistlerin iki, üç ve dördüncü bant olarak ifade edilen denizden uzak otelleri tercih ettiğini, diğer turistlerin ise bu otelleri tercih etmediğini belirten Bülbüloğlu, bu nedenle özellikle bu otellerin en büyük darbeyi yiyeceğini belirtti.

Bülbüloğlu, “Üç ve dördüncü banttaki oteller muhtemelen bugün yarın kapatırlar. Birinci bant dolmadan ikinci banttaki oteller dolmuyor. Dolayısıyla bunların da işi zor” dedi.

‘Randevuları iptal etmeyin’ çağrısı

Datça Belediyesi de otellerdeki yoğun rezervasyon iptallerinin ardından Twitter’dan ‘rezervasyonlarınızı iptal etmeyin’ çağrısı yaptı. Çağrıda, “Başta Marmaris ve Bodrum olmak üzere ekonomisi turizme dayalı ilçelerimiz çok büyük yara aldı… Pandemiden sonra bir de yangının vurduğu bu coğrafyayla böyle de dayanışabilirsiniz” ifadelerine yer verildi.

Reuters’a konuşan Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca ise Britanya’nın kararına işaret ederek, “İngilizlerin en yoğun tercin ettiği yerler Bodrum, Dalaman, Marmaris. Son birkaç yıldır Antalya da bu pastadan ciddi pay almaya başlamıştı. Turizm için çok ciddi dezavantaj çünkü Rusya ve Almanya’dan sonra en çok turist ağırladığımız üçüncü ülke İngiltere idi” dedi ve ekledi: “İngiltere pazarının ağustosta açılacağını düşünüyorduk ama uzadı. Bu pazarda en fazla gelir ettiğimiz yüksek sezonu kaybettik. Eylülde açılsa bile yaz sezonuna bir faydası olmaz ama kış için golf ve spor turizmine fayda sağlar.”

Britanya pandemi öncesi 2019 yılında 2,5 milyonun üzerinde turist ile Türkiye’nin en büyük üçüncü pazarıydı.

Öte yandan bu yıl için hedeflenen 20 milyar dolarlık turizm geliri de tehlikeye girmiş görünüyor.

‘Bütün varsayımlar hayal’

Bu hedefe ulaşmanın mümkün görünmediğini belirten eski turizm bakanı Bahattin Yücel, “Turizm bakanlığı ve hükümet yetkililerinin beklentileri ile hayatın gerçekleri arasında taban tabana zıt bir gelişme var… 20 milyar dolar turizm geliri demek 25 milyon kişi gelecek demek. Nerede bu insanlar? Bütün varsayımlar hayal” dedi.

Yücel şöyle devam etti: “Pandemiden sonra şimdi de ormanlar yandı. Bu yangınlar turistleri rahatsız eder, gitmezler. Yangın tehlikesi nedeniyle insanlar otellerden çıkarılıyorlar, tahliyelerin turistlerde yarattığı stres var… Marmaris’e doğadan, yeşillikten hoşlananlar geliyordu. Şimdi ormanlarımızı kaybettik. Bu kayıptan sonra Güney Ege’nin toparlanması beş yıllık bir sürece yayılır. O bölgedeki en önemli etkinliğimiz mavi yolculuktu, kıyı turizmi yapıyorduk. O da bitti.”

Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy hedeflerini 25 milyon turist ve 20 milyar dolar gelir olarak açıklamıştı. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu da geçen hafta enflasyon raporu toplantısında bu yıl yaklaşık 20 milyar dolar turizm geliri beklediklerini söylemişti.

Turizm gelirleri ilk çeyrekte 2,5 milyar dolar, ikinci çeyrekte 3 milyar dolar olmak üzere ilk altı ayda 5,5 milyar dolar olarak kaydedildi. Söz konusu hedefe ulaşılması için yılın ikinci yarısında 15 milyar dolara yakın turizm geliri elde edilmesi gerekiyor. Yabancı ziyaretçi sayısı ise ilk altı ayda 5,7 milyon oldu.