Yüzlerce okul servis aracına trafikten men

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde yapılan ‘güvenli eğitim uygulaması’ kapsamında 548 okul servis aracının trafikten men edildiğini ve çeşitli suçlardan aranan 618 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

AA’nın bakanlığın açıklamasından aktardığına göre eş zamanlı olarak 12 bin 489 karma ekiple 42 bin 420 emniyet ve jandarma personelinin görev aldığı uygulamalarda, okul ve öğrenci yurtlarının yakın çevreleri, umuma açık işyerleri, okul servis araçları ve personeline yönelik denetim yapıldı.

*57 bin 598 okul servis aracının denetlendi.

*Emniyet kemeri takmamak, araç muayenesi yaptırmamak, okul servis araçları yönetmeliğine uymamak, fazla yolcu taşımak başta olmak üzere diğer ihlallerle toplam 2 bin 667 araç ve sürücüsüne cezai işlem yapılarak idari para cezası uygulandı.

*Eksikliği tespit edilen 548 okul servis aracı trafikten men edildi, 14 sürücünün belgesi alındı.

*24 bin 784 okul çevresi olmak üzere 34 bin 318 umuma açık yer (kahvehaneler, kıraathaneler, kafeler, internet ve oyun salonları, iddia ve ganyan bayileri, içkili yerler gibi), park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve özellikle açık/paket olarak tütün mamulleri satışı yapılan yerler gün boyunca denetlendi.

*50 işyeri hakkında idari işlem yapıldı.

*19 kayıp çocuk bulundu.

*Yakalanan 618 şüphelinin dördünde gerekçe ‘FETÖ’, 18’inde uyuştucu suçları, dördünde cinsel suçlar, 40’ında yaralama, 23’ünde hırsızlık, 29’unda dolandırıcılık, 20’sinde tehdit, 11’inde hakaret. 341 yoklama kaçağı-bakaya ve diğer suçlardan aranan 128 kişi de yakalandı.