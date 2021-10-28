Bahçe açılışı yapan Erdoğan yine formunda: ABD, Avrupa ve Britanya’da raflar boş

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ABD, Avrupa ve Brintanya’da market raflarının boş olduğu yönündeki iddialarını sürdürdü.

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Erdoğan, Ankara AKM Millet Bahçesi Açılış Töreni’nde konuştu.

Erdoğan konuşmasında Avrupa ve ABD’de pandemi kaynaklı yaşanan tedarik sorunlarını yine gündeme getirdi ve Britanya, Avrupa ve Amerika’da rafların boş olduğu yönündeki açıklamalarını yineledi.

Erdoğan’ın açıklamaları şöyle: “Ana muhalefet bir şeyi unutuyorlar: Biz cumhur ittifakı olarak emin adımlarla yarınlara ilerliyoruz. Şu anda İngiltere’de, Avrupa’da, Amerika’da raflar boş. Bizde bolluk bereket yoluna devam ediyor fakat nankörlere ne anlatırsan anlat, anlamazlar. Gözleri var görmez, kulakları var duymaz. Dili var, hakkı söylemez. Onun için biz cumhur ittifakı olarak yolumuza devam ediyoruz. Ülke olarak milli mücadeleden sonra en kritik atılıma ulaşmamıza çok az kaldı.“

Raflar gerçekten boş mu?

Erdoğan’ın vurgu yaptığı noktaların aksine, Avrupa’da yokluktan olmasa da tedarik sorunlarından ötürü bazı marketlerde ürün sıkıntısı yaşandığı doğru.

Ancak işin Britanya tarafında yaşananlarsa daha çok Avrupa Birliği’nden kopuşla alakalı. Herhangi bir akaryakıt ve gıda sorunu yaşamamasına rağmen Britanya’nın AB’den ayrıldıktan sonra elinde yeterince TIR şoförü kalmaması nedeniyle ürünlerin nakliyesi verimli yapılamıyor.

Pandemi döneminde halkına en çok doğrudan yardım yapan ülkelerden biri olan ABD’de ise sorun daha çok işverenlerin yeterince çalışacak insan bulamamasından kaynaklanıyor.

Öyle ki AA’da yer alan habere göre, ağustosta iş açığı 10 milyonun üzerine çıkarak rekor kırdı. Açık iş sayısının en çok arttığı sektörler ise perakende ticaret, konaklama ve gıda hizmetleri.

Almanya’da ise sorunlar çok daha küçük ve bölgesel çapta.

Gıda enflasyonu tarafı

İşin gıda enflasyonu tarafında ise durum biraz farklı.

Türkiye gıda ürünlerine gelen zamlar konusunda ABD, Almanya ve Britanya’yı açık ara geride bırakmayı başarıyor.

Türkiye’de gıda enflasyonu resmi rakamlara göre 28,8. Ancak bağımsız araştırma kurumları bu rakamı yüzde 40 olarak çıkarıyor.

Almanya’dakilerse uzun süredir görmedikleri yüzde 4,8’lik gıda enflasyonun şaşkınlığını yaşıyor.

ABD’de pandemi ve kuraklık gibi krizlere rağmen gıda enflasyonun ulaştığı düzey yüzde 4,6. Britanya’da ise hala yüzde 1’li seviyelerin altında.