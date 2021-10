‘Kur şoku’ eczacıyı da vurdu: Yetişkin ilaçlarında da raflar boşaldı

MESUDE ERŞAN

Çocukların yanısıra bazı yetişkin ilaçlarında da tedarik sorunu yaşanıyor. Eczanelerdeki yetişkin insülin, romatizma, ateş düşürücü, ağrı kesici, grip ilaçları rafları boşaldı. Piyasadaki döviz kuru ile bir avro için 4,578 liraya sabitlenen ilaç döviz kuru arasındaki makasın büyümesi özellikle ithal ilaçlarda sıkıntıya yol açıyor.

Tüm Eczacı İşverenleri Sendikası İkinci Başkanı Eczacı Burak Kaan Seyrekbasan, “Eczanelerin ‘yok listesi’ kabarık” dedi.

Hastaların kapı kapı bu ilaçları aradığını belirten Seyrekbasan, “Hem yetişkin hem de çocuk ağrı kesicileri, antibiyotiklerinde sıkıntı var. Bulunmayan ilaçların benzerleriyle sorunu çözmeye çalışıyoruz. Ama bazı ilaçlarda çaresizlik yaşıyoruz. Bazen hasta ve yakınları doktorun yazdığı ilacı istiyor, anlatmakta zorlanıyoruz” diye konuştu.

Yerli ilaç üretimi desteklenmeli

Özellikle sürekli kullanılması gereken romatizma ilaçlarının temininde sorun yaşandığını söyleyen Seyrekbasan şöyle devam etti: “Sıkıntı yaşanan romatizmal ilaçlar dört-beş firma tarafından ithal ediliyor. Bunların ilaçları yokta. Sağlık Bakanlığı ithal ilaçların fiyatlandırılmasında kullandığı avro değerini her yıl şubat ayında yeniliyor. Önümüzdeki şubatta belirlenecek kurun ilaç firmalarını tatmin etmeyeceği belli. Böyle olunca ilaç ‘yokları’ artarak devam edecek. Döviz kurunun acilen güncellenmesi ve yerli ilacın desteklenmesi lazım. Yurt dışına bu kadar bağımlı kalırsak, böyle perişan oluruz. ”

Kanser ilaçlarında da sorun var

Eşdeğeri bulunmayan ilaçlarda daha büyük sıkıntı yaşandığını vurgulayan Seyrekbasan, “Çocuk ilaçlarındaki sıkıntı büyük ve başı çekiyor. Kanser ilaçları eczanelerde satılmıyor, hastalara hastaneler veriyor. Eksik olduğunu biliyorum ama hastaneler kendi içlerinde hallediyorlar” dedi.

İstanbul Eczacı Odası Başkanı Pınar Özcan da yetişkinlerde bazı romatizmal ilaçlar ve insülinlerin yanısıra gribal, ishal, ağrı kesici, ateş düşürücü ilaçlarda sıkıntı yaşandığını vurguladı. Doktorlarla konuşarak bulunmayan ilacın yerine varsa eşdeğerini verdikleri belirten Özcan, “Doktor yazdığın ilacın şart olduğunu söylerse, bulmak için eczane dolaşıyorlar. Nöbetlerde sıkıntı daha da büyük. Çünkü gidecek eczane yok” dedi.

Makas ilaçtaki sıkıntıyı büyütecek

İthal ilaçların fiyatlamasında kullanılan döviz kuruyla, piyasadaki döviz kuru arasındaki makasın açıldığını hatırlatan Özcan, şunları söyledi: “Az ilaç gelmeye başladı. Bir süre sonra hiç kalmayacak. Depolar yetsin diye eczanelere azar azar vermeye çalışıyor. İstediğimiz kadar alamıyoruz. Her ay 10 tane sattığımız ilaçtan iki tane alabiliyoruz. Depolar bir süre sonra bu kadarını da veremeyecek. Her yıl sonuna doğru aynı sorunu yaşıyoruz. Bu yıl biraz daha erken başladı. İlaç üreticilerinin planlama sorunu da buna eklenince büyüdü. Üreticiler bir an önce üretim planlamasını yapmalı. Diğer yandan, döviz kurundaki artış ayrıca dışarıdan hammadde temin eden yerli ilaç üreticilerini de etkiliyor.”

Yaşanan ilaç sıkıntısının en büyük sebebinin yılda bir kez yapılan ilaç döviz kuru artışı olduğunu belirten Özcan, “Zaten arada bir makas var. Fiyatlandırmanın yılda en azından dört kez yapılması, her yıl yaşanan bu sıkışıklıkları ve büyük sıkıntıyı azaltır. Daha öngörülebilir fiyat artışlarına göre, ilaç üretim ve temini planlanabilir” diye konuştu.