Çocuk ilaçları bulunamıyor

MESUDE ERŞAN

Okulların açılması, kapalı ve havasız ortamlarda kalabalıklaşmanın etkisiyle sadece Covid-19 değil, grip ve diğer solunum yolu hastalıkları da etkili olmaya başladı. Ancak özellikle çocuk ateş düşürücü, grip ve ağrı kesici gibi ilaçlarının tedarikinde ciddi sıkıntı yaşanıyor.

Üretici firmalar, pandemi nedeniyle kısıtlamaların süreceğini zannederek, geçen yılki gibi ilaçların ellerinde kalmaması için daha az üretti. Ancak ‘normalleşme’ bildik tüm enfeksiyonların da yeniden dolaşıma girmesine yol açtı. Mevcut üretim, talebi karşılamaya yetmedi.

Ecza depoları ve üreticiler hazırlıksız yakalandı

Sonbaharın gelmesiyle mevsimsel hastalıklarda artış yaşandığını belirten Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Başkanı Nurten Saydan, şöyle konuştu: “Özellikle mide bulantısı, çocuklarda ağrı ve ateş gibi rahatsızlıkların görülme sıklığı arttı. Bu beklenmeyen artıştan dolayı hastaların ilaç talebi de her zamankinden fazla oldu. Söz konusu ilaçlara olan yoğun talep üzerine, depolar ve üretici firmalar hazırlıksız yakalandı. Hastalar bazı ilaçlara ulaşmakta zorlanıyor.”

Sorunun eczaneler kaynaklı olmadığını vurgulayan Saydan, “Bu ilaçlara yoğun bir talep var. Ancak yaşanan sorun geçici” dedi.

İlaç yetiştiremiyoruz

Covid-19 için alınan önlemlerin solunum yoluyla bulaşan grip, soğuk algınlığı hastalıklarını da engellediğini anlatan eczacı Nihat Yaşar, şunları söyledi: “Geçen sene hiç grip vakasıyla karşılaşmadık, ilaçlar elimizde kaldı, satılmadı. Geçen seneden ilaçları bitirdik. Ama yenilerini bulamıyoruz. Bu sene çok fazla vaka var. İlaç yetiştiremiyoruz. Covid-19 ile grip, diğer soğuk algınlığı hastalıkları da çok karıştı. Kimse PCR testi de yaptırmıyor. Pazar günü nöbetçiydim, eczane önünde 10:00’dan 24:00’e kadar ilaç kuyruğu oldu. Çok çocuk hasta reçetesi geliyor. Reçeteleri karşılamakta güçlük çekiyoruz. Çocuklar için grip, astım, ishal, öksürük şuruplarında ciddi sorun var. Depoların da elinde ilaç az, eczanelere üçer beşer dağıtıyorlar. Hasta yakınlarına ‘İlaç yok’ deyince, haliyle sinirleniyorlar. ‘Çocuk evde hasta, ne yapacağız’ diye soruyorlar. Zor durumda kalıyoruz.”

Yetişkin ilaçlarında da sorun başladı

Bazı yetişkin ilaçlarının temininde de sıkıntılar başladığını anlatan Yaşar, kadın doğum ilaçları, insülin, basit bazı kan sulandırıcılar gibi ilaçlarda sıkıntının başladığını söyledi. Yaşar, dövizdeki kur artışı nedeniyle bunlara yeni ilaçların eklenebileceğini belirtti.