‘Muz yeme videosu’ soruşturması: 31 isim belirlendi, 11 kişi gözaltında

Sosyal medya sitesi TikTok’ta muz yedikleri videoları paylaşan yabancı uyruklu 31 kişinin kimliği belirlendi, bazıları gözaltına alındı.
‘Kanal Dünya’ isimli Youtube kanalında 17 Ekim’de yayınlanan sokak röportajında, bir Türk vatandaşının Suriyeli gence “Ben muz yiyemiyorum, siz kilolarca muz alıyorsunuz” demesi, sosyal medyada gündem olmuştu.
Bunun üzerine Türkiye’de yaşayan bazı yabancılar, muz yedikleri videoları paylaşmaya başlamıştı.
İstanbul’da polis ekipleri, ‘provokatif amaçlı video paylaştığı’ öne sürülen 31 kişinin ismini belirledi.
Arnavutköy, Güngören, Bakırköy, Esenyurt, Bahçelievler, Esenler, Bağcılar ve Sultangazi ilçelerinde dün ve bugünkü operasyonlarda Suriyeli 11 kişi gözaltına alındı.
İki şüphelinin 26 Ekim’de Hollanda’ya gittiği, yedi şüphelinin de İstanbul dışında ikamet ettiği belirlenirken, 11 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.
Gözaltındaki 11 şüpheli ise emniyette ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme veya aşağılama’dan işlem yapılmasının ardından İstanbul İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.