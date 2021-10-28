‘Muz yeme’ videosu paylaşan sığınmacılar sınırdışı edilecek

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden paylaşılan videoları gerekçe göstererek yedi sığınmacının sınırdışı edileceğini açıkladı.

Bir sokak söyleşisinde konuşan Suriyeli bir öğrenci, sığınmacıları hedef alan sözlere “Ben de Suriyeliyim, ben de burada öğrenciyim, Suriye’de savaş olmasa buraya gelmek zorunda kalmazdık. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok” yanıtını vermiş, bunun üzerine etraftakilerden biri, “Savaşacaksın. Gidin, hiç konuşma git, bayrama gidiyorsun” denmişti. Bir başka kişi ise yine Suriyeli gence yönelik “Sen benden daha rahatsın, Ben muz yiyemiyorum, kilolarca muz alıyorsunuz pazarlardan”, “Kuaförden çıkmıyorsunuz” demişti. Suriyeli gencin “Paramızla yapıyoruz, bedavaya değil” sözlerine ise “Devlet yapıyor devlet” yanıtı verilmişti.

Bu video sonrası bazı hesaplar tarafından TikTok gibi uygulamalardan ‘muz yeme’ videoları paylaşıldı. Sosyal medyada tepki çeken videoları, göç idaresi, sınırdışı etme gerekçesi saydı.

Açıklamada şunlar denildi: ”Bir sokak röportajında yer alan “Ben muz yiyemiyorum, siz kilolarca muz alıyorsunuz…” söylemi sonrası yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen kişilerce muhtelif sosyal medya platformlarından provokatif amaçlı “muz yeme” eylemi içerikli video ve paylaşımın dolaşıma sokulduğu görülmüştür.

Emniyet Genel Müdürlüğümüzün ilgili birimleri tarafından bahse konu provokatif paylaşımlara ilişkin yürütülen çalışmalar sonucunda elde edilen ilk bulgular doğrultusunda yabancı uyruklu 7 şahıs yakalanmış olup adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından haklarında sınır dışı etme işlemleri başlatılacaktır.

Söz konusu provokatif paylaşımların tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılması ve bu paylaşımları yapan tüm şahıslar hakkında gerekli adli ve idari işlemlerin titizlikle ve eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”