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Esra Hankulu’nun ölümü: Ümitcan Uygun 19 Ocak’ta hakim karşısında

Ankara’nın Mamak ilçesindeki evde Esra Hankulu’nun ölümüne ilişkin Ümitcan Uygun’un da aralarında bulunduğu üç sanık hakkındaki iddianame kabul edildi. Sanıklar, 19 Ocak 2022’de Ankara 9’uncu Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

Uygun, Hankulu’nun 3 Ağustos’ta evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.


Ankara başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre Mamak ilçesi Akdere semtindeki eve, 3 Ağustos’ta ihbar üzerine giden emniyet güçleri, Esra Hankulu’nun (25) hayatını kaybettiğini belirledi. O gece Hankulu ile aynı evde kalan sanıklar Ümitcan Uygun, Furkan G. ve Dilan C. gözaltına alındı. İddianamede ifadelerine yer verilen sanıklar, Hankulu’na yönelik bir eylemlerinin olmadığını, ölümüne ilişkin bilgilerinin bulunmadığını iddia etti.

Dosyanın delilleri arasında yer alan Adli Tıp raporunda Hankulu’nun, künt kafa travmasına bağlı iç kanaması sonucunda yaşamını yitirdiği belirtildi. Sanık Ümitcan Uygun’un Hankulu’nu öldürdüğü, diğer iki sanığın ise suç delillerini kararttıkları ifade edildi.

Uygun’un, ‘kendisini savunamayacak durumdaki kişiyi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbete, tutuksuz sanıklar Furkan G. ve Dilan C’nin de ‘suç delillerini karartmaktan’ beş yıla kadar hapse mahkum edilmesi istendi.

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