Uygun tutuklanmıştı: Hankulu’da uyuşturucu çıktı, sıra kesin ölüm nedeninde

Peş peşe yapılan kamuoyu araştırmalarında iktidarın oyları düşüşte görülürken anket şirketlerine denetim geliyor. MHP’nin sunduğu kanun teklifinin çıkması halinde, ‘manipülasyon yaptığı’ tespit edilen araştırma şirketine iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilecek.