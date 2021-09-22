Uygun tutuklanmıştı: Hankulu’da uyuşturucu çıktı, sıra kesin ölüm nedeninde

Ankara’da 25 yaşındaki Esra Hankulu’nun evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma kapsamında, kadının ‘kesin ölüm nedeni’ni öğrenmek için inceleme yapılacak.
Uygun, Hankulu’nun 3 Ağustos’ta Ankara’nın Mamak ilçesindeki evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.
Soruşturma kapsamındaki incelemede, olay günü evde bulunan Uygun, Dilan C., Furkan G. ile Hankulu’nun kanında uyuşturucu madde tespit edildi.
Hankulu’nun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma dosyası İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.