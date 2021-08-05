Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ümitcan Uygun bir kez daha gözaltında

Aleyna Çakır’ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun, bir başka kadının daha ölümü nedeniyle şüpheli görülerek gözaltına alındı.

DHA’nın haberine göre polis, önceki gece ihbar üzerine gittiği Ankara’nın Mamak ilçesindeki Akdere Mahallesi’nde bulunan evde 25 yaşındaki Esra Hankulu’nun cesediyle karşılaştı.


Bilgi veren görgü tanıkları, kadının son olarak Uygun’la görüştüğünü belirtirken, kadının arkadaşları, Hankulu’nun evine gittiklerinde Uygun’u da burada gördüklerini söyledi.

Gözaltına alınan Uygun’un emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ne olmuştu?

Aleyna Çakır diye de bilinen Sema Esen, 3 Haziran 2020’de Ankara’nın Keçiören ilçesindeki evinde bornoz kuşağına asılı şekilde ölü bulunmuştu. Ankara başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, genç kadına şiddet uyguladığı anlara ait görüntüleri ortaya çıkan Ümitcan Uygun gözaltına alınmış, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Uygun, geçen ocak ayına uyuşturucu suçundan tutuklanmış, 17 Temmuz’da tahliye edilmişti.

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