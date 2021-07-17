Diken

Yaramazlara biraz batar!

Uyuşturucudan tutuklu Ümitcan Uygun tahliye edildi

Aleyna Çakır’ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun, uyuşturucu kullandığı görüntüler nedeniyle altı aydır tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edildi.

Fotoğraf: DHA

Ankara başsavcılığı, Uygun hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme suçundan, beş yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlamıştı.


DHA’da yer alan habere göre, Uygun, Ankara 1’inci Sulh ceza Mahkemesi kararıyla dün gece tahliye oldu. Tahliye kararını Uygun’un avukatı Çağatay Cengiz, Twitter hesabından duyurdu: “Hukuka aykırı olarak 6 aydır tutuklu olan müvekkilim Ümit Uygun tahliye oldu.”

Uygun’un adı daha önce kamuoyunda ‘Aleyna Çakır’ olarak bilinen Sema Esen’in ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gündeme gelmişti.

Esen, 3 Haziran 2020’de Ankara’nın Keçiören ilçesindeki evinde bornoz kuşağına asılı şekilde ölü bulunmuştu. Ankara başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, genç kadına şiddet uyguladığı anlara ait görüntüleri ortaya çıkan Ümitcan Uygun gözaltına alınmış, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

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