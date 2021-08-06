Ümitcan Uygun tutuklandı!

Aleyna Çakır’ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun, bir başka kadının daha ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında tutuklandı.

Uygun, 25 yaşındaki Esra Hankulu’nun 3 Ağustos’ta Ankara’nın Mamak ilçesindeki evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma kapsamında, evdeki diğer iki kişiyle gözaltına alınmıştı.

Tanıklar, Ümitcan Uygun’un, Hankulu’nun hayatını kaybettiği akşam onun evinde bulunduğunu anlatmıştı. Uygun, kendisi evden ayrıldığında Hankulu’nun uyanık olduğunu söylemişti.

Soruşturmada gözaltına alınan Uygun, 18 yaşındaki Furkan G. ve 20 yaşındaki Dilan C., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Ankara adliyesine sevk edildi.

AA’nın haberine göre şüpheliler soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi. Ardından Uygun, ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Savcı, mahkemeden diğer iki şüphelinin ‘suç delillerini karartma’ suçundan ev hapsi istemiyle serbest bırakılmasını istedi. Mahkeme, Uygun’u tutuklarken, iki kişiyi serbest bıraktı.

Ne olmuştu?

Aleyna Çakır adıyla da bilinen Sema Esen, 3 Haziran 2020’de Ankara’nın Keçiören ilçesindeki evinde bornoz kuşağına asılı şekilde ölü bulunmuştu. Ankara başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Esen’e şiddet uyguladığı anlara ait görüntüleri ortaya çıkan Ümitcan Uygun gözaltına alınmış, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Uygun, geçen ocak ayına uyuşturucu suçundan tutuklanmış, 17 Temmuz’da tahliye edilmişti.