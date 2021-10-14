Ümitcan Uygun tutuklanmıştı: Esra Hankulu’nun ölüm nedeni belli oldu

Ankara’da 25 yaşındaki Esra Hankulu’nun evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma kapsamında, kadının kesin ölüm nedeni belirlendi.
Uygun, Hankulu’nun 3 Ağustos’ta Ankara’nın Mamak ilçesindeki evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Olay günü evde bulunan Uygun, Dilan C., Furkan G. ve Hankulu’nun kanında uyuşturucu madde tespit edilmişti.
Hankulu’nun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma dosyası İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna gönderilmişti.
DHA’nın haberine göre Adli Tıp Kurumu raporunu tamamladı. Raporda, Hankulu’nun künt (sert) kafa travması sonrası meydana gelen iç kanama sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.