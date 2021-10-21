Esra Hankulu’nun ölümü: Ümitcan Uygun hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi

Ankara’nın Mamak ilçesindeki Esra Hankulu’nun evinde ölü bulunmasıyla ilgili Ümitcan Uygun’un da aralarında bulunduğu üç şüpheli hakkındaki soruşturma tamamlandı.
Ankara 9’ncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Uygun hakkında ağırlaştırılmış müebbet, diğer iki şüphelinin de ‘suç delillerini gizlemekten’ beş yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.
Uygun, Hankulu’nun 3 Ağustos’ta evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Olay günü evde bulunan Uygun, Dilan C., Furkan G. ve Hankulu’nun kanında uyuşturucu madde tespit edilmişti.
Hankulu’nun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu’nca düzenlenen raporda Hankulu’nun sert kafa travması sonrası meydana gelen iç kanama sonucu hayatını kaybettiği belirtilmişti.