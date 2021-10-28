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Yaramazlara biraz batar!

Futbolcu Emiliano Sala hayatını kaybetmişti: Uçuşu organize eden kişi suçlu bulundu

Arjantinli futbolcu Emiliano Sala’nın hayatını kaybettiği uçak kazasıyla ilgili soruşturma sonucunda açılan davada, uçuşu organize eden kişi suçlu bulundu.

Fotoğraf: Reuters

Sala (28) ve uçağın pilotu David Ibbotson’u (59) taşıyan uçak 21 Ocak’ta, Manş Denizi üzerinde düşmüştü. Sala’nın cesedi şubat ayında bulunmuştu. Sala, Fransız ekibi Nantes’tan Galler’deki Cardiff City’ye transfer edildikten iki gün sonra bu ülkeye gitmek üzere çıktığı yolculukta hayatını kaybetmişti.


Cardiff Kraliyet Mahkemesi’nde yargılanan David Henderson (67) jüri tarafından oyçokluğuyla ‘izinsiz uçuş organize ettiği’ gerekçesiyle suçlu bulundu.

Menajer William McKay’le seyahati organize ettiğini belirten Henderson, suçunu daha önce itiraf etmişti. Henderson’un sıklıkla çalıştığı pilot Ibbotson’un ticari uçuş lisansı ve gece uçuşu için yeterli eğitim ve kalifikasyona sahip olmadığı ortaya çıkmıştı.

Henderson’un cezası 12 Kasım’da açıklanacak.

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