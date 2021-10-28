Son 24 saat: 229 can kaybı, 25 bin 528 vaka

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün Covid-19 nedeniyle 229 kişinin hayatını kaybettiğini, 25 bin 528 vakanın kayda geçtiğini duyurdu.

Koca’nın paylaştığı verilere göre, bugün 27 bin 651 kişi iyileşti. Toplam test sayısı ise 354 bin 580 oldu.

Sağlık bakanı, Twitter paylaşımında şunları kaydetti: “25.528 test pozitif çıktı. Hastalığı ağır geçirenlerden 229 kişi hayatını kaybetti. İkinci doz aşı oranı yüzde 75’in altında olan 42 ilimizde aşılanma düşük hızla ilerliyor. Aşının riski azalttığını biliyoruz. Aşınızı bir an önce yaptırın. SİZE DEĞER VERENLER ADINA, LÜTFEN.”