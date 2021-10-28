Rıdvan Dilmen’e hakaretten yargılandığı davada beraat eden Ahmet Çakar: Mafyayı göndermeyi bıraksın

Yorumculuk yaptığı televizyon programında eski milli futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen’e yönelik hakaret içeren sözler söylediği iddiasıyla yargılanan eski hakem Ahmet Çakar, suçun yasal unsurlarının oluşmaması gerekçesiyle beraat etti.

Fotoğraf: DHA

İstanbul 21’inci Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Çakar katıldı. Şikayetçi Dilmen’i ise avukatları temsil etti. Çakar, şikayetçiye hakaret etmediğini dile getirerek, “Eğer hakaret etmek isteseydim veya yıpratmak isteseydim, kendisinin 14 yıl önce kız arkadaşını dinlettiği şeklinde soruşturmayı gündeme getirirdim. Bundan sonra bu dosyayı da açacağım. Bana ve arkadaşlarıma mafyayı göndermeyi bıraksın” dedi.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın ifadelerinin şikayetçinin onur, şeref ve saygınlığına rencide edici boyutta olmayıp, eleştiri niteliğinde olduğu gerekçesiyle beraatini talep etti. Dilmen’in avukatı Serdar Ölmez mütalaaya katılmadıklarını belirterek sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Duruşma da son sözü sorulan Çakar daha önce de Dilmen’e karşı hakaret suçundan 42’nci Asliye Mahkemesi’nde yargılandığını ve o davadan da beraat ettiğini söyleyerek, “Adalete güveniyorum, ben masumum beraatimi talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

‘Yaralı aslanım’

Beraat eden Çakar, duruşma çıkışında şunları söyledi: “Rıdvan Dilmen’in bu herhalde beşinci şikayeti falan yine beraat ettik. O zannetti ki beni yıldıracak, sindirecek ama bundan sonra ben yaralı aslanım artık. Dünyanın en kötü en tehlikeli hayvanı yaralı aslandır. Ya aslanı tam öldürecekti yaralı bıraktı mı sıkıntı. Zaten burcum da aslan, onun burcu da aslan.”

İddianamede, bir televizyon kanalında 30 Kasım 2020 tarihinde yayınlanan futbol programında Çakar’ın, Dilmen’i hedef alarak hakaret suçunu içeren ifadelerde bulunduğu öne sürülerek, cezalandırılması istenmişti.