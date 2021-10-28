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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da elektrikli scooter denetimi: 86 kişiye 31 bin lira ceza

İstanbul’da elektrikli scooter kullananlara yönelik yapılan denetimlerde kurallara uymayan 86 kişiye toplam 30 bin 932 lira idari para cezası kesildi.

25-26-27 Ekim’deki denetimlerde 260 adet elektrikli scooter kontrol edildi. 14 kişiye bisiklet yolu olmasına rağmen taşıt yolunda sürdüğü, 26 kişiye yaya yolunda sürdüğü, birine tehlike doğurucu davranışlarda bulunduğu, dört sürücüye başka kişileri gerekçesiyle ceza kesildi. Yedi kişi yönetmelikteki diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamaktan, 34 kişi diğer maddeleri ihlal etmekten ceza aldı.


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