Elektrikli scooter’ların hızı kesildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) elektrikli scooter kullanımıyla ilgili yeni düzenlemeler getirdi.

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Haziran ayında yapılan UKOME toplantısında elektrikli scooter sayısının artılmasına, azami hızın 25 kilometre olmasına ve 15 yaşından küçüklerin kullanımının yasaklanmasına karar verilmişti.

Firmaların, paylaşımlı scooter izni için faaliyet gösterecekleri ilçeleri, scooter sayı ve durak yerlerini belirleyerek UKOME kararı alınmak üzere İBB’ye başvuruda bulunması istenmişti.

Hürriyet’ten Fatma Aksu’nun haberine göre elektrikli scooter için hız sınırı 15 kilometreye çekilecek.

UKOME 12 kiralama şirketinden gelen toplam 61 bin 422 elektrikli scooter izin başvurusundan 52 bin 177’sini kabul etti.

Elektrikli scooter için park yapılamayacak bölgeler ise şöyle sıralandı: Cumurbaşkanlığına ait binalara 100 metre mesafe içerisi, askeri güvenlik ve yasak bölgeleri sınırlarına 10 metre mesafe içerisi, emniyet birimlerine ait binalar, diplomotik temscilcileklere ait binalar ve cezaevlerinin giriş ve çıkış kapılarına 20 metre mesafe içerisi, saray ve kasırların duvarları, tarihi surlar ve kapılar, sağlık kurumlarının giriş çıkışları, okul giriş çıkışları, itfaiye binalarının giriş çıkışları, kamu binalarının giriş çıkışları, yaya geçitleri, engelli rampaları, engelli yolları, toplu taşıma durakları ve yangın muslukları.