‘İntihar tozu’ satan ‘ölüm hakkı’ savunucusu hakim karşısında

Hollanda’da ‘ölüm hakkını’ savunan ve yüzlerce kişiye ‘intihar tozu’ olarak bilinen bir kimyasal madde sattığı gerekçesiyle tutuklanan kişi hakim karşısına çıktı. 33 kişinin bu maddeyi kullanarak hayatını kaybetmiş olabileceği belirtildi.

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Eindhoven kentinde yaşayan Alex S. temmuz ayında tutuklanmış, yardımlı ölüm veya ölmede tıbbi yardım olarak da bilinen yardımlı intihara yasadışı yollardan destek vermekle ve para aklamakla suçlanmıştı. Soruşturmanın başında sattığı maddenin altı kişinin ölümüne sebebiyet verdiği açıklanmıştı.

Ancak Den Bosch kentindeki mahkemede görülen dünkü duruşmada savcı, bu sayının daha yüksek olduğunu vurgulayarak, “En az 15 kişinin Alex S.’den satın aldığı maddeyi kullandıktan sonra hayatını kaybettiğini biliyoruz. Şüphelendiğimiz 18 ölüm daha soruşturuluyor” dedi.

Hollanda basını, Alex S.’nin ‘ölüm hakkını’ savunan Son Arzu Kooperatifi’nin üyesi olduğunu yazdı. Savcılığın, ‘X maddesi’ olarak da adlandırılan kimyasalı toplantılarında sattığı bilgisi üzerine grubun lideri dahil başka üyelerinin de tutuklandığı belirtildi.

Alex S., mahkemede, herkesin kendi yaşamına son verme hakkının olduğunu savunarak, “Bir başkasına ait değiliz kendi kaderimizi belirleyebiliriz” dedi.

Alex S.’nin maddeyi Telegram ve başka haberleşme araçlarını kullanarak 20 avroya (223 lira) sattığı, posta yoluyla gönderdiği veya isteyenlerin bizzat gidip aldığı belirtildi. İddianameye göre Alex S., maddenin bu işten 55 bin avro (614 bin 30 lira) kazandı.

Hollanda, tıbbi destekli intihar ya da ötanaziyi 2002 yılında yasal hale getirerek dünyada bunu yapan ilk ülke olmuştu. Ancak bu haktan yararlanmanın katı kuralları var ve sıkı denetim yapılıyor.