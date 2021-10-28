İstanbul’da ekmeğe zam

İstanbul’da uzun süredir konuşulan ekmek zammı dün itibariyle resmen uygulanmaya başladı. Fırıncıların İstanbul valiliği ve İstanbul Ticaret Odası’na başvurusunun kabul edilmesinin ardından 220 gram ekmek 2,5 lira oldu.
Türkiye Fırıncılar Federasyonu, artan maliyetler nedeniyle uzun süredir zam yapılmasını talep ediyordu.
İstanbul genelinde ekmeğe son zam mayıs ayında yapılmış, fiyatlar 1,75 liradan 2 liraya çıkmıştı. Son zamla birlikte İstanbul’da ekmek bir yılda yaklaşık yüzde 42 zamlanmış oldu.