Diken

Yaramazlara biraz batar!

MB başkanı konuştu, kur yükselişe geçti

Döviz kurunda son üç gündür yaşanan aşağı yönlü hareket Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun açıklamaları sonrası son buldu. Dolar/TL yeniden 9,60’ı aştı.

Fotoğraf: Diken

Merkez Bankası’nın piyasa beklentilerini aşan 200 baz puanlık faiz indirimi ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın aralarında ABD ve Almanya’nın da bulunduğu 10 ülke büyükelçisini ‘istenmeyen kişi‘ ilan edilmesi için talimat verdiğini duyurması sonrası geride bıraktığımız hafta dolar kuru 9,85’le tarihi zirvesini yenilemişti.


Ancak büyükelçi krizinin ‘aşılması’ sonrası dolar/TL 9,40’lı seviyelere kadar çekilmişti.

Kavcıoğlu’nun toplantıda yıl sonu enflasyon tahminlerinin yeniden yükseltildiğini duyurması ve cari fazlaya ilişkin ortaya koyduğu yeni büyüme ekonomi modeli sonrası ise dolar/TL saat 12:00 itibariyle yüzde 1’in üzerinde artarak 9,60’ın üstüne çıktı.

11 liranın altına çekilen avro kuru ise yeniden 11,13’ün üstünde hareket ediyor.

Enflasyon beklentisi

MB bugün, 2021 yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 14,1’den yüzde 18,4’e, 2022 beklentisini de yüzde 7,8’den yüzde 11,8’e revize etti.

MB, bu yıla ise yüzde 5 hedefiyle başlamış, beklentiyi önce yüzde 9.4’e, sonra 12,2’ye son olarak da 14,1’e yükseltmişti.

Enflasyonda hedef (yüzde 6;5) en son 2010 yılında tutturulmuştu.

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