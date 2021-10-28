AA anketi: Enflasyonun yüzde 20’yi aşması bekleniyor

Anadolu Ajansı’nın (AA) anketine katılan ekonomistler, ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) yüzde 2,50 artmasını bekliyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,25 artış göstererek yıllık bazda yüzde 19,58 olarak kayda geçmişti.

Ancak Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) 12 aylık enflasyonu yüzde 44,7 olarak hesaplamıştı. Buna göre eylül ayındaki artış ise yüzde 2,89 olmuştu.

Bugün ise Merkez Bankası, 2021 yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 14,1’den yüzde 18,4’e, 2022 beklentisini yüzde 7,8’den yüzde 11,8’e revize etmişti.

AA Finans’ın, TÜİK tarafından 3 Kasım Çarşamba günü açıklanacak ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin 18 ekonomistin katılımıyla düzenlediği ankete göre, beklentilerin ortalaması yüzde 2,50 oldu.

Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,50, en yüksek yüzde 3,40 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,50) göre bir önceki ay yüzde 19,58 olan yıllık enflasyonun yüzde 20,01’e yükseleceği hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi, bir önceki ankete göre 128 baz puan artarak yüzde 19,30’a yükseldi.