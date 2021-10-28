Bu kurda oyun da zor: Xiaomi’nin fiyat-performans telefonu 9 bin liraya dayandı

Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin özellikle oyun severler tarafından yakından takip edilen yeni akıllı telefonları Xiaomi 11T ile 11T Pro Türkiye’ye giriş yaptı.

Son dönemde yaşanan kur şokları nedeniyle fiyat-performans ürünü olarak tercih edilen 11 T Pro modelinin fiyatı bile 9 bin lira sınırına ulaştı.

Fotoğraf: Xiomi

Xiaomi’nin sitesinde yer alan bilgilere göre 11T Türkiye’de 7 bin 499 liraya satılacak. 11 T Pro’nun 128 GB’lik modelinin fiyatı ise 8 bin 99 lira.

Xiaomi 11T ile Xiaomi 11T Pro arasındaki en önemli fark ise işlemci. Mühendisler, Xiaomi 11T Pro’da Qualcomm’un Snapdragon 888 işlemcisini, 11T’de ise MediaTek’in Dimensity 1200 işlemcisini kullanmayı tercih etmiş.

Elbette iyi bir oyun deneyimi için Snapdragon 888 işlemcinin sunduğu fark ise kıyaslanamayacak derecede fazla.

Türkiye’de şu anda bu işlemci setini kullanan 7 bin lira altı bir telefon da kalmadı.

Geçen ay satışa çıkan iPhone 13 Pro’nun satış fiyatı da dolar TL’deki gelişmelere bağlı olarak 16 bin liraya ulaşmıştı.

Vergiler

Bir vatandaşın gümrük girişi 2 bin lira olan bir cep telefonunu için ödediği vergi miktarı yüzde 96,6.

Yüzde 1 kültür bakanlığı payı: 20 TL

Yüzde 10 TRT bandrol ücreti: 202 TL

Yüzde 50 ÖTV: 1111 TL

Daha sonra yüzde 18 KDV: 600 TL

Bayi karı hariç ödenen vergi: 1933 TL

Dolar kuru

Enflasyondaki yükseliş ve TL’deki kayıplara rağmen Merkez Bankası’nın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın istediği faiz indirimlerine başlaması dolar kurunda yeni rekor seviyelere ulaşılmasına neden olmuştu. Eylül ayına 8,30 seviyesinde başlayan dolar bugün 9,60’ın üzerinde.

TL’de 2019 yılı başına göre kayıp ise neredeyse yüzde 80’den fazla.