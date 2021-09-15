Xiaomi, 11T Pro’yu tanıttı

Çinli teknoloji devi Xiaomi, üst düzey özelliklere sahip yeni akıllı telefonu 11T Pro’yu görücüye çıkardı.

Fotoğraf: Xiaomi

Xiaomi 11T Pro, Qualcomm’un Snapdragon 888 işlemcisinden güç alıyor. Bu güç; 12 GB’ye kadar RAM ve 256 GB’ye kadar da depolama alanıyla tercih edilebiliyor.

5.000 mAh kapasiteli bir gün boyunca rahatlıkla kullanılabilecek bir bataryaya sahip olan telefon, 120 watt hızlı şarj desteği de sunuyor. Üstelik 11T Pro, kutusundan 120 wattlık bir adaptörle çıkıyor.

Android 11 tabanlı MIUI arayüzüyle gelen telefonun Android 12, Android 13 ve Android 14 güncellemesi de alacağı, ayrıca 2025 yılına kadar güvenlik güncellemesi sunulacağı açıklandı.

Ayrıca, Dolby Atmos ses teknolojisini destekleyen Xiaomi 11T Pro, Harmon Kardon tarafından üretilen stereo hoparlörlerle donatılmış durumda.

Xiaomi’nin üst düzey yeni akıllı telefonu, oldukça gelişmiş yapıdaki üçlü kamera kurulumuyla geliyor. Bu kamera kurulumunda 108 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 5 MP de telemakro kamera yer alıyor.

8K çözünürlükte video kaydı yapabilen ana kamera, 9’u 1 arada süper piksel gruplama teknolojisine sahip. Ayrıca yapay zeka, Xiaomi 11T Pro’nun kamera kurulumunu destekliyor.

Xiaomi 11T Pro’da, beyaz, mavi ve gri olmak üzere üç farklı renk seçeneği mevcut.

Yeni telefonunun fiyatı ise şu şekilde;

8 GB RAM + 128 GB depolama: 650 euro

8 GB RAM + 256 GB depolama: 700 euro

12 GB RAM + 256 GB depolama: 750 euro

Aynı etkinlikte tanıtılan daha düşük özelliklere sahip Xiaomi 11T’nin fiyatı ise 128 GB’lik versiyon için 499 avro, 256 GB’lik versiyon içinse 549 avro.