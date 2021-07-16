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Yaramazlara biraz batar!

Çinli Xiaomi, akıllı telefon üretiminde Apple’ı geride bıraktı

Çinli teknoloji şirketi Xiaomi, araştırma şirketi Canalys’in verilerine göre, Apple’ı küresel pazarda geride bırakarak dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi oldu.

Xiaomi marka telefon. Fotoğraf: AA

Xiaomi’nin 2021’in ikinci çeyreğinde satışlarını yüzde 83 artırmasıyla pazar payı yüzde 17’e çıktı. Xiaomi, söz konusu dönemde satışlarını Latin Amerika’da yüzde 300, Afrika’da yüzde 150 ve Batı Avrupa’da yüzde 50 artırdı.


Canalys yetkilisi Ben Stanton, Xiaomi’nin Samsung ve Apple’a göre fiyatının yaklaşık yüzde 40 ila 75 arasında daha uygun olduğunu ve firmanın yurt dışına açılmasının satışlarını artırdığını kaydetti.

Akıllı telefon sektörünün lideri Samsung yüzde 19’luk pazar payıyla ilk sıradaki yerini korurken, bir sıra gerileyen Apple yüzde 14 ile üçüncü oldu.

Xiaomi, merkez ülke olan Çin dışındaki üçüncü fabrikasını Hindistan ve Endonezya sonrasında Türkiye’de kurmuştu.

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