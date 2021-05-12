Xiaomi, ABD’nin kara listesinden çıkıyor

Ulusal güvenlik endişesiyle Donald Trump’ın başkanlığı döneminde ABD’nin kara listeye aldığı Çinli teknoloji devi Xiaomi için uzlaşma sağlandı.

Fotoğraf: Reuters

ABD Savunma Bakanlığı, Xiaomi’nin kara listeden çıkarılmasına yeşil ışıl yaktı. Bakanlık şirketi daha önce, “Komünist Çin Askeri Şirketi” olarak bu listeye dahil etmişti. Xiaomi ise konuyu mahkemeye taşımıştı.

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Şirketin kara listeye alınması ABD’li yatırımcıların Çinli akıllı telefon üreticilerine yatırım yapmasını engelliyordu.

Hisse fiyatlarında önemli artış

Karar sonrası Xiaomi yetkililerinden bir açıklama henüz yok. Xiaomi hisseleri ise yüzde 6.7’lik bir yükseliş kaydetti.

Karara rağmen ABD Başkanı Joe Biden’in Çin üzerinde baskı kurmaya devam edebileceğine dair işaretler var. Bu hafta ABD’li şirketlerin Huawei gibi firmaların telekomünikasyon ekipmanlarını ‘ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğu’ gerekçesiyle kullanma yasağı uzatıldı.