AKM ‘Sinan’ operasıyla yarın açılıyor

13 yıldır kapalı olan Taksim Meydanı’ndaki Atatürk Kültür Merkezi (AKM) yarın, cumhuriyetin 98’inci kuruluş yıldönümünde açılıyor.

Fotoğraflar: AA

Kültür Sarayı adıyla 1969’da açılan AKM için 2017’de yıkım kararı alınmıştı. Yıkımı Mayıs 2018’de tamamlanan AKM’nin yerine yeni binanın inşaatına Şubat 2019’da başlanmıştı.

AA’nın aktardığına göre açılış öncesi gazetecilerle AKM’yi gezen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ‘yangın ve deprem gibi afetlerden kaynaklı yapısal sorunlar nedeniyle yeni bir AKM inşa etme gerekliliği doğduğunu’ ifade etti.

Bakan Ersoy yeni AKM binasıyla ilgili şu bilgileri verdi: “Merkezimiz, yaklaşık 96 bin metrekare kapalı alana ve 14 bin 400 metrekare taban alanına sahip olarak, yüzde 70 yerli malzeme kullanılarak inşa edildi. Çevresindeki 6 bin 100 metrekare alanda peyzaj çalışması yapıldı, 4 bin 700 metrekare alana sahip ‘yeşil çatı’ sistemi uygulamasıyla diğer bir peyzaj çalışması hayata geçirildi. Az su ihtiyacı gerektiren söz konusu yeşil çatı sisteminin yanında proje gün ışığından olabildiğince faydalanacak şekilde tasarlandı.”

Beş bloktan oluşan AKM’nin ‘kalbi‘ olarak nitelediği opera binasının 14 katlı, 49 bin metrekare ve 2 bin 40 kişi kapasiteli olduğunu belirten Ersoy, tiyatro binasınınsa yaklaşık 16 bin 300 metrekarelik bir alanda bulunduğunu ve toplam 10 kattan oluşan binadaki tiyatro salonunun 802 kişilik olduğunu söyledi.

Maliyeti yaklaşık 2 milyar lira

Bakan Ersoy, ofisler, kitap kafe ve dükkanların 3 bin metrekarelik kullanım alanına sahip C Blok’ta, sergi salonlarının 1700 metrekarelik alana sahip D Blok’ta, restoranın ise E Blok’ta yer aldığını, yapı içinde ayrıca, kültür-sanat alanında bir ihtisas kütüphanesi olan AKM Sanat Kütüphanesi ile Kreatif Endüstriler Kütüphanesi’nin de yer aldığını dile getirdi.

AKM’deki Kültür Sokağı’nda yer alan100 kişilik Yeşilçam Sineması’nda ise vizyonda yer bulmakta zorlanan festival filmlerinin gösterileceği belirtildi.

Yine aynı bölümde yer alan Çocuk Sanat Merkezi’nde ise 4-6 yaş çocuklar yönelik atölyeler yapılacak.

Bakan Ersoy, toplam maliyetin yaklaşık 2 milyar lira tuttuğunu belirttiği yeni AKM için ‘kapsamlı’ ifadesinin yetersiz kalacağını ifade etti.

AKM’nin ‘Sinan‘ operasıyla açılacağını belirten Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bütün dünya için büyük bir kültür hazinesi olan Mimar Sinan’ın şahsında, tarihimizin en görkemli dönemlerinden birini anlatan Sinan operasını ünlü İtalyan rejisör Vincenzo Grisostomi Travaglini sahneye taşıyor. Eserin bestesi, çağdaş Türk klasik müziği bestecisi Prof. Hasan Uçarsu’ya, librettosu Halit Refiğ’in aynı adlı senaryosundan hareketle Dr. Bertan Rona’ya aittir. Bu özgün eser Devlet Opera ve Balesi sanatçıları tarafından sahnelenecek olup İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestramız Şef Gürer Aykal yönetiminde görev alacaktır. Açılış gecemizden sonra Sinan operasının 30 Ekim’de bir kez daha AKM’de sahneleneceğini de hatırlatmak istiyorum.”

Sanat kurulu oluşturulacak

Bakan ayrıca her yıl yeniden atanacak bir sanat kurulu oluşturduklarını belirterek kurulun ‘sanat konusunda uzmanlaşmış, liyakatini ispat etmiş, hem Türkiye’de hem dünyada markalaşmış isimlerden’ oluşacağını söyledi.



