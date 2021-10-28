‘Penis bitkisi’ çiçek açtı

Erkek cinsel organını andırdığı için ‘penis bitkisi’ olarak da bilinen en eski bitki türlerinden ceset çiçeği, 24 yıl aradan sonra ilk defa Avrupa’da çiçek açtı.

Rare 'penis plant' blooms for first time in 24 years https://t.co/NOXedWELAm pic.twitter.com/9LkKszxQEY — New York Post (@nypost) October 27, 2021

6 metre boya ulaşan penis bitkisine (amorphophallus decus-silvae) çürümüş ete benzeyen kötü kokusu nedeniyle bazı yerlerde ‘leş çiçeği’ de deniyor. Çiçek bir ya da iki gün içerisinde soluyor.

Kokusuyla böcek ve sinekleri yoğun bir şekilde kendisine çeken çiçeğin anavatanı Endonezya’nın Batı Sumatra bölgesindeki yağmur ormanları.

Hollanda’daki Leiden Hortus Botanicus’ta bulunan çiçeği görmek için ziyaretçiler botanik bahçeye akın etti.

Leiden Hortus Botanicus yetkilileri, çiçeği ”Nadir görülmesi ve çok az botanik bahçesinin koleksiyonunda yer alması nedeniyle, bu ana tanık olmak çok özel” notuyla paylaştı.

Bitki çiçek açmadığı yıllarda sadece yaprak çıkararak ve yumrularda besin depolayarak enerji topluyor. Çiçek açtıktan sonra yaprak büyüme döngüsü yeniden başlıyor. En son 2015 yılında Japonya’da çiçek açan bitkiye çok nadir olarak rastlanıyor.