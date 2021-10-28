Başak Demirtaş, La Casa de Papel oyuncusuyla galada buluştu: Derdimiz de dileğimiz de ortak

Tutuklu HDP’li siyasetçi Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, yarın vizyona girecek ‘Grev’ filminin galasına katıldı.

Martinez (solda), Demirtaş (sağda)

Dram türündeki filmin yönetmenliğini Metin Yeğin üstleniyor. Oyuncuları arasında Tansel Öngel, Pelin Batu ve Itziar Ituno Martinez yer alıyor.

Film, 1910 yılında Bursa’da yaşanan Osmanlı İmparatorluğu’nun en büyük genel grevini anlatıyor.

Demirtaş, Twitter paylaşımında, ‘La Casa de Papel’ dizisinde ‘Lizbon’ karakterini canlandıran Martinez’le dün akşam filmin İstanbul’daki galasında çektirdiği fotoğraf yer verdi.

Demirtaş şunları yazdı: “La Casa de Papel’in Lizbon’u, Itziar Ituño Martínez ile buluştuk. Ekranda göründüğünden de tatlı biri. Ve sevgili Itziar ile dertlerimiz de dileklerimiz de ne kadar ortak…”