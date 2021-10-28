Kılıçdaroğlu: Bana yönelik tehditler var

Son zamanlarda siyasette sertleşme olduğunu dile getiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine yönelik tehditler olduğunu kaydetti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin toplu açılış ve temel atma töreninde konuşan Kılıçdaroğlu, tehditlerin umurunda olmadığını ifade ederek, şöyle devam etti: “Benim en büyük güvencem, bu ülkenin saygıdeğer insanları. Çünkü ben hiçbir ayrım yapmadan insanlara hizmet etmek istiyorum. Ülkeme hizmet etmek ve itibarını arttırmak istiyorum. Terörle mücadele edilecekse, mücadeleyi ülkenin saygıdeğer polisleri, şanlı şerefli askerleri yapar. Yabancı askerler gelecek Türkiye’de terörle mücadele edecek. Bana diyorlar ki, ‘Buna evet de’. ‘Evet’ dersek cumhuriyete ihanet etmiş oluruz. Bu ülkenin topraklarına yabancı postalların basmasını istemem.”

Türkiye’de son dönemde öne çıkan konulardan biri de ‘siyasi cinayet’ iddiaları oldu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın muhalefeti hedef alarak, “Ülkenin yönetimine talip olduklarını söylemekten vazgeçmelerinin kendileri için daha iyi olacağını da hatırlatmak istiyoruz” demesi üzerine, Kılıçdaroğlu’nun “Siyasi cinayet kaygım var. ‘Başınıza neler gelecek’ dedi. Açıkça tehdit ediyor” açıklaması gelmiş ve tartışmalar başlamıştı. İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın da topa girerek, “Bizim de aldığımız suikast duyumları var” demiş, AKP sözcüsü Ömer Çelik ise hükümetleri döneminde Türkiye’de siyasi cinayetlere ve faili meçhullere son verildiğini, vesayet döneminin kapandığını savunmuştu.

Ankara başsavcılığı, 13 Ekim’de resen soruşturma başlatmıştı. Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, cumhurbaşkanı adına 15 Ekim’de yazılı müracaatta bulunarak iddiaların incelenmesini, iddia sahiplerinin bilgisine başvurulmasını istemişti.

Son olarak, Erdoğan, ‘siyasi cinayet’ iddialarıyla ilgili soruşturma açan Ankara başsavcılığına, avukatı Aydın aracılığıyla ikinci kez dilekçe vermiş, Kılıçdaroğlu’nun soruşturma kapsamında ifadesinin alınmasını istemişti.