Demirtaş’tan ‘siyasi cinayet’ eleştirisi: Seçmeni motive edici dil kullanılmalı

HDP’nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş, seçmeni kaygılandırmak yerine cesaret verici söylemlerde bulunulması gerektiğini söyledi.

Demirtaş, Kasım 2016’dan beri Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor. (Fotoğraf: HDP)

Kısa Dalga’dan Beril Eski’ye konuşan Demirtaş, “Siyasete bulaşmasaydım keşke” dediği zamanlar olduğunu ancak bunu yalnızca milletvekilliği ve eş genel başkanlık için söylediğini dile getirdi.

HDP’li siyasetçi, kendisinin mücadele insanı olduğunu, bunun için pişmanlık hissetmediğini, ancak ‘koltuk-makam insanı’ olmadığını kaydetti.

Muhataplık tartışması

Demirtaş, HDP’de bir muhataplık karmaşası olduğunu düşünmediğini belirterek, bir partinin kendisini tüm sorunların çözümünün muhatabı olarak görmezse, varlığını inkar etmiş olacağını ifade etti.

HDP’li siyasetçi, ‘Kürt sorununun silah ve şiddet boyutu da olduğu için başka aktörlerin de çözüme dahil edilmesi gerektiğini söylemenin’, HDP’nin muhataplığını inkar etmek veya yadsımak anlamına gelmediğini aktardı.

PKK’nın HDP’yi temsilcisi ya da sözcüsü kabul etmediğini, bunu PKK yöneticilerinden duyduğunu belirten Demirtaş, şöyle devam etti: “‘PKK eşittir HDP’ diyenler hem yanılıyorlar hem de yanıltıyorlar. HDP, destek aldığı kitleler dışında hiç kimseyi temsil etmez, edemez. Hele silahlı bir yapıyı hiç temsil etmez. Onun siyasi kolu veya uzantısı da değildir. HDP demokratik, siyasal mücadele yürüten anayasal bir partidir. Bünyesinde de bütün halklar ve inançların temsiliyetini barındıran çoğulcu ve çok kültürlü bir siyasi yapıdır.”

‘Erdoğan pişman’

HDP’nin eski eş başkanı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kafasında yeni bir çözüm süreci olduğunu düşünmediğini, Erdoğan’ın da açıkça “Kürt sorunu yoktur” dediğini vurgulayarak “Kendince zaten olmayan bir sorun için ne diye bir çözüm süreci başlatsın ki” diye sordu.

Demirtaş şunları kaydetti: “Bununla birlikte, çözüm sürecini bitirdiği için Erdoğan’ın bin pişman olduğundan da eminim. Çünkü o günden beri bir daha toparlayamadı. Kaybettiği meşruiyetini otoriterleşerek telafi etmeye çalıştı. Zaten bünyesi demokrasiye karşı alerjik. Son beş altı yılda iyice savruldu ve geri dönülemez şekilde kaybetti. Artık adı tarihe otoriter bir lider olarak yazılmış ve bitmiştir.”

‘Muhalefet hazır olmalı’

Demirtaş, seçimin Haziran 2023’ten önce yapılacağını tahmin ederek, bunu ‘sürdürülebilir olmayan yönetim ve ekonomideki başarısızlığa’ bağladı.

HDP’li siyasetçi, muhalefetin her ihtimale hazırlıklı bulunması ve sandık güvenliği, görevlilerin eğitimi ile benzeri çalışmaların şimdiye kadar çoktan tamamlanmış olması gerektiğini kaydetti.

Demirtaş, tüm muhalefet partilerinin ortak ve merkezi bir sandık takip sistemi kurup şimdiden birkaç tatbikat yapmasını istedi.

HDP’li siyasetçi, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sistemin, Şemdinli’den Keşan’a kadar her yerde işleyip işlemediğini birkaç defa denemeliler. Bunu yapmadıkları için 2017’deki referandum ve 2018 seçimleri kaybedildi. Ayrıca, ittifaklar ve adaylık konuları da hiç değilse prensipler düzeyinde ön görüşmeleri tamamlanmış konular olmalılar. Seçim kararı verildiğinde hızla hayata geçirilebilecek, düşünülmüş, planlanmış bir stratejileri olmalı.”

Demirtaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gündeme getirdiği ‘siyasi cinayet’ iddiasını şöyle değerlendirdi: “‘Siyasi cinayetler’, ‘Kaybetse de gitmez’, ‘Seçimde hile yapar, bir şekilde kazanır’ gibi seçmenleri kaygılandıracak başlıklar yerine cesaret ve umut dolu, direnişi motive edecek bir dil kullanmakta fayda var. Olası bir Suriye savaşı gibi konular için de toplumu şimdiden bilgilendirmek ve ne yaparlarsa yapsınlar bunu vatan için değil, seçim için yaptıklarını ve yapacaklarını halka iyi anlatmak gerekir.”