‘Siyasi cinayet işlenebilir’ iddiasına soruşturma

Anadolu Ajansı’nın haberine göre Ankara başsavcılığı, ‘siyasi cinayetler işlenebileceği’ iddialarıyla ilgili resen soruşturma başlattı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, muhalefeti hedef alarak, “Ülkenin yönetimine talip olduklarını söylemekten vazgeçmelerinin kendileri için daha iyi olacağını da hatırlatmak istiyoruz” demişti.

Buna karşılık CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın seçim sürecinde gerilimi yükseltmek isteyeceğini vurgulayarak “Siyasi cinayet kaygım var. ‘Başınıza neler gelecek’ dedi. Açıkça tehdit ediyor” diye konuşmuştu.

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın da “Bizim de aldığımız suikast duyumları var” demişti.

Bu açıklamalar üzerine AKP sözcüsü Ömer Çelik, ”Cumhurbaşkanımızın önderlik ettiği güçlü siyaset sayesinde hükümetlerimiz döneminde Türkiye’de siyasi cinayetlere ve faili meçhullere son verilmiştir. Böylece siyasetin vesayet odaklarınca sistematik şekilde manipüle edildiği devir kapanmıştır” diyerek muhalefeti suçlamıştı.

AA’ya göre başsavcılık, varsa suç ve delillerin tespiti bakımından inceleme ve araştırma yapılmasına karar verdi. Basın Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülecek soruşturmaya ilgili bir başsavcı vekilinin görevlendirildiği öğrenildi.