Suikast duyumları İYİ Parti’ye de gitmiş

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın çıkışı sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘siyasi cinayet’ kaygısını dile getirmesine ilişkin, “Bizim de aldığımız suikast duyumları var” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, muhalefeti hedef alarak, “Ülkenin yönetimine talip olduklarını söylemekten vazgeçmelerinin kendileri için daha iyi olacağını da hatırlatmak istiyoruz” demişti.

Buna karşılık Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın seçim sürecinde gerilimi yükseltmek isteyeceğini vurgulayarak “Siyasi cinayet kaygım var. ‘Başınıza neler gelecek’ dedi. Açıkça tehdit ediyor” diye konuşmuştu.

‘Bizim de aldığımız duyumlar var’

Sözcü’den Ruhat Mengi’ye konuşan Aydın, “Erdoğan’ın 2023’te aday olmayacağı iddiası var, bir de kaos çıkacağı iddiası var, bunlar programlarda tartışılıyor, ne diyorsunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Ben sayın Erdoğan’ın yerinde olsam 19 yıllık bir ülke yönetiminden sonra bu seçimde aday olmam çünkü hayatının hezimetini yaşayacak ve çok acı bir sonuçla ayrılmak zorunda kalacak. Sonuç belli, ağır bir hezimet onu bekliyor, kurtuluşu yok. Sayın Kılıçdaroğlu’nun ‘Siyasi cinayetler olacak’ sözünü kastettiniz herhalde, siyasi suikastlar yapılacağı konusunda bizim de aldığımız duyumlar var, eğer böyle bir planlama varsa başta ülkeyi yönetenler olmak üzere ileride bunun hesabını vermek zorunda kalır ağır bir bedel öderler, çok acı sonuçlar doğurur. Bunun mümkün olmadığını düşünüyorum.”