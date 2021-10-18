Erdoğan, ‘siyasi cinayet’ iddialarının incelenmesini istedi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘siyasi cinayet’ iddialarıyla ilgili avukatı Hüseyin Aydın aracılığıyla Ankara başsavcılığına yazılı müracaatta bulundu.

Erdoğan, muhalefeti hedef alarak, “Ülkenin yönetimine talip olduklarını söylemekten vazgeçmelerinin kendileri için daha iyi olacağını da hatırlatmak istiyoruz” demişti. Bunun üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan, “Siyasi cinayet kaygım var. ‘Başınıza neler gelecek’ dedi. Açıkça tehdit ediyor” açıklaması gelmişti. İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın da “Bizim de aldığımız suikast duyumları var” demişti. AKP sözcüsü Ömer Çelik ise hükümetleri döneminde Türkiye’de siyasi cinayetlere ve faili meçhullere son verildiğini, vesayet döneminin kapandığını savunmuştu. Ankara başsavcılığı, 13 Ekim’de resen soruşturma başlatmıştı.

AA’nın haberine göre avukat Aydın tarafından 15 Ekim’de verilen dilekçede, bir süredir siyasi cinayetlerin işleneceğine dair bir kısım iddiaların kamuoyuyla paylaşıldığı, bu çerçevede, Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve adı geçen siyasi partilerin bir kısım temsilcilerinin somut herhangi bir bilgi içermeyen beyanlarda bulundukları belirtildi.

Dilekçede, şunlar kaydedildi: “Türkiye’de geçmiş yıllarda bir kısım siyasi cinayetlerin işlendiği, bu cinayetlerle birlik ve beraberliğimizin hedef alınarak toplumsal mühendislik çabalarına girişildiği bilinen bir gerçektir. Ayrıca bazen de bu tarz iddiaların halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak amacıyla sorumsuzca dile getirildiği de gözlenmiştir.

Bu nedenle meselenin vuzuha kavuşması adına söz konusu iddialarla ilgili gerekeli incelemenin yapılmasını, iddia sahiplerinin bilgisine başvurularak, varsa iddiayı destekleyici bilgi, belge ve delillerin celbedilmesini, herhangi bir delile ulaşılması halinde faillerle ilgili gerekli yasal işlemlerin yapılmasını, talep etme gereği hasıl olmuştur.”