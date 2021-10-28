Yavaş’ın ‘odak noktası’ adaylık değil Ankara

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, adının cumhurbaşkanı adayı olarak geçmesinin gurur verdiğini ancak başkanken sadece kente odaklandığını söyledi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Yavaş’ın cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ‘Hayır’ demeyeceğini söylemişti. İmamoğlu, tartışmaların içinde olmak istemediği mesajını vermişti.

DW Türkçe’nin haberine göre Ankara’da yabancı basınla buluşan Yavaş, öncelikli olarak ‘zengin bir Ankara vaadi’ni yerine getirmeye çalıştığını, belediye başkanlığı yaparken başka bir hedefe odaklanmak gibi bir niyetinin olmadığını kaydetti.

Belediye başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ben aynı anda sakız çiğneyip bisiklet sürebilirim ama belediye başkanlığı yaparken başka bir hedefe odaklanmak gibi bir hedef içinde olamam. Ankara halkına vaatlerimi yerine getirmeye çalışıyorum. ‘Türkiye’de insanlar benim hakkımda ne düşünüyor’ diye anket yaptırmadım. İnsanların bana sempatiyle yaklaşmasından memnunum. Sayın Akşener de iltifat ediyor. Kendisiyle görüşmüş değilim. Cumhurbaşkanlığı adaylığı gurur verici olur ama ben zengin bir Ankara hedefine odaklanıyorum.”