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Yaramazlara biraz batar!

Akşener: Bir ülkenin AİHM kararlarına uymaması iç mesele olmaktan çıkar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) kararlarına imza atmış bir ülkenin o mahkemenin kararlarına uymamış olması iç mesele olmaktan çıkar” dedi.

Fotoğraf: AA

Akşener, tutuklu iş insanı Osman Kavala’nın serbest bırakılması yönünde ortak metin yayınlayan 10 büyükelçiyi ‘istenmeyen kişi’ ilan edeceğini söyleyen Erdoğan’a tepki gösterirken cumhurbaşkanlığı sistemini eleştirdi.


Karar TV’de Taha Akyol ve Elif Çakır’ın sorularını yanıtlayan İYİ Parti lideri özetle şunları kaydetti:

*En önemlisi cumartesi günü Dışişleri bakanına bu adamları atacağına dair bir talimat verdiğini söyledi. Dün ne oldu? Bugün ne oldu?

*Sayın Erdoğan’ın niye böyle esip gürleyip yerine getirmediği meselesine baktığınız zaman da: “Bak vururum ha atarım ha..” İlan ede ede bir dış politika anlayışının olması mümkün değil.

*Bu şahsım devletinin, partili cumhurbaşkanlığı sisteminin getirdiği bir durum. Dış politikada bir ciddiyet olur. Dış politika 150 yıldır bir hafızanın var olmasıyla, devredilmesiyle, başından itibaren de rasyonel bir bakış açısıyla yürüdü. 150 yıldır böyle bir dış politika mantığı var.

*Bir ruh hastalığının dış politikaya yansıması var. Çok uzun zamandır bizim dış politikadaki her işimizin iç politikanın ana malzemesi edildiği, ciddi bir devlet krizi var.

Ne olmuştu?

Almanya, ABD, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda’nın Ankara büyükelçileri, 18 Ekim’de ortak bir açıklama yayınlayarak, o gün itibariyle hapiste dördüncü yılını dolduran işadamı Osman Kavala’nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararları doğrultusunda ‘serbest bırakılması’nı istemişti.

Hükümet ve AKP’den yükselen eleştirilerin ardından büyükelçiler, ertesi gün dışişlerine çağrılarak uyarılmıştı. 21 Ekim’de, “Bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 23 Ekim’de de dışişleri bakanına söz konusu büyükelçilerin ‘istenmeyen kişi’ ilan edilmesi için hemen gereğinin yapılması yönünde talimat verdiğini açıklamıştı.

Söz konusu büyükelçiliklerden dördü Twitter üzerinden Viyana Sözleşmesi’nin 41’nci maddesine atıf yapmış; diğer altısı da bu tweet’i retweet etmişti. Paylaşımların Erdoğan tarafından ‘olumlu’ karşılandığı bildirilmiş; kabine toplantısı sonrası konuşan cumhurbaşkanı, “Büyükelçiliklerin daha dikkatli olacağına inanıyoruz” demişti.

Erdoğan’ın Gezi Parkı eylemlerinden itibaren “Türkiye’nin Soros’u” diye hedef gösterdiği Kavala 1455 gündür tutuklu.

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